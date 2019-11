नई दिल्ली। सोमवार को राज्यसभा के 250वें सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन के सत्र में आज शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संसद भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है। 250 सत्र ये अपने आप में समय व्यतीत हुआ ऐसा नहीं है। सदन की यह यात्रा एक विचार की यात्रा है।

बदलते दौर के हिसाब से समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गईं और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया। इस बात के लिए सदन के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। उन्‍होंने कहा कि इस सदन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारत के संघीय ढांचे की आत्‍मा दिखती है।

Prime Minister Narendra Modi in Rajya Sabha during discussion on 250th session of the House: The Rajya Sabha gives an opportunity to people away from electoral politics to contribute to the country and its development. https://t.co/IufjMEECBJ pic.twitter.com/thdgyWRdhs — ANI (@ANI) November 18, 2019

यहां विविधता में दिखाई देती है एकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सदन के दो पहलू खास हैं। पहला इसका स्थायित्व और दूसरा इसकी विविधता। स्थायित्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा तो भंग होती रहती है लेकिन राज्य सभा कभी भंग नहीं होती। विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यहां राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है।

Prime Minister Narendra Modi in Rajya Sabha:Whenever it has been about good of the nation, Rajya Sabha has risen to the occasion. It was widely believed that Triple Talaq bill would not pass here but it did.Even GST became a reality after it was passed in this house. pic.twitter.com/WODMRZThxS — ANI (@ANI) November 18, 2019

बाबा साहेब अंबेडकर को किया याद

पीएम ने कहा कि राज्यसभा का फायदा यह है कि यहां वैज्ञानिक, कलाकार और खिलाड़ी जैसे तमाम व्यक्ति आते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने नहीं जाते हैं। बाबा साहेब इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वे लोकसभा के लिए नहीं चुने जा सके लेकिन वे राज्यसभा पहुंचे। बाबा साहेब अंबेडकर के कारण देश को बहुत कुछ प्राप्त हुआ।

Prime Minister Narendra Modi in Rajya Sabha:Whenever it has been about good of the nation, Rajya Sabha has risen to the occasion. It was widely believed that Triple Talaq bill would not pass here but it did.Even GST became a reality after it was passed in this house. pic.twitter.com/WODMRZThxS — ANI (@ANI) November 18, 2019

बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार शीतकालीन सत्र काफी महत्‍वपूर्ण है। पीएम विपक्ष से इस सत्र का ज्यादा से ज्यादा बेहतर उपयोग करने और सभी से सार्थक चर्चा में भाग लेने की अपील की।

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस बार संसद का सत्र हंगामेदार रहने की उम्‍मीद है। संसद का यह शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को सत्र में सार्थक चर्चा की अपील की है।

मोदी सरकार इस सत्र में नागरिकता संशोधन बिल समेत 27 बिल इस सत्र में लाने की तैयारी में है। राम मंदिर ट्रस्ट के लिए भी सरकार इस सत्र में बिल भी पेश कर सकती है।

दूसरी तरफ विपक्ष अर्थव्यवस्था के मौजूदा स्थिति, रोजगार, युवा और किसानों के मुद्दे, गांधी परिवार की सुरक्षा घटाने और फारुख अब्दुल्ला समेत अन्य कश्मीरी नेताओं की हिरासत के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इस सत्र में लोकसभा की 20 बैठकें प्रस्तावित हैं।

शिवसेना के लोकसभा में 18 सांसद हैं और राज्यसभा में तीन सांसद हैं। पार्टी महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण बनने के साथ विपक्ष की बेंच में चली गई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना की बातचीत चल रही है जहां फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है।

बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा में 52 सांसद हैं, डीएमके के 24, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 22 और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के 22 सांसद हैं, जबकि शिवसेना विपक्ष की पांचवी सबसे बड़ी घटक पार्टी है।