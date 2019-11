पूर्व वित्त मंत्री की श्रीनगर से बाहर जाने की ख्वाहिश रही अधूरी, अधिकारियों ने रोका

श्रीनगर। पूर्व भाजपा नेता और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर पहुंचे पांच सदस्यीय दल की घाटी घूमने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। जम्मू एवं कश्मीर के अधिकारियों ने शनिवार को उन्हें श्रीनगर से बाहर दूसरे इलाकों में जाने से यह कहकर रोक दिया गया कि वे जिन इलाकों में जाना चाहते हैं, वहां उन्हें आतंकवादियों से खतरा है।

गौरतलब है कि सिन्हा ने शुक्रवार को नेशनल कान्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बात की थी। बीते 5 अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अबदुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित 50 राजनेता हिरासत में हैं।

सिन्हा ने मीडिया से कहा कि उनके एक मित्र ने फारूक अबदुल्ला से फोन पर उनकी बात कराई। उन्होंने कहा कि उनकी योजना दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जाने की थी, लेकिन अधिकारियों ने दक्षिणी कश्मीर में आतंकवादियों से खतरा बताकर जाने से रोक दिया।

On way to Srinagar, Kashmir with the Concerned Citizens Group to make an independent assessment of the situation on the ground and the economic loss caused by govt's action. Hope will be allowed to enter.