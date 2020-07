Corona से बिहार बेहाल, Yashwant Sinha ने सीएम नीतीश कुमार से पूछा ये सवाल

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) लगातार पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में तो नए केसों में कुछ राहत मिली है लेकिन बिहार ( Coronavirus in Bihar ) में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित नए मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है।

यहां रोजाना बड़ी संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। एक तरफ बिहार बाढ़ से बेहाल है तो दूसरी तरफ कोरना वायरस ने चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में बिहार के बिगड़ते हालातों को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी पार्टी राजद ( RJD ) नेता तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) के बाद अब पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ( Yashwant Sinha ) ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है।

2800 cases in Bihar in the last 24 Hours.



Hello Mr. CM, where are you ?