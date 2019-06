येदियुरप्पा को आलाकमान का निर्देश, कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने वाली गतिविधि से दूर रहें

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में जैसे ही भाजपा को बड़ा फायदा होता दिखा, राजनीतिक हलकों में ये खबर तेजी से फैली कि अब कांग्रेस को दो अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है। इनमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक का नाम शामिल था। दोनों ही राज्यों में जब से सरकार बनी है तब से ही उठा पटक का दौर चल रहा है। खास तौर पर कर्नाटक में लगातार जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन को भाजपा का डर सता है। येदियुरप्पा कई बार कह चुके हैं 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं और वे मध्यावधि चुनाव के बाद सरकार बनाने में सक्षम हैं। इन सब के बीच मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद येदियुरप्पा को हाईकमान ने साफ कर दिया है कि वे कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने वाली किसी भी तरह की गतिविधि से दूर रहें।



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा ने कहा कि मैं हाल में दिल्ली से लौटा हूं और मुझे आलाकमान से निर्देश मिला है कि किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होना है जिससे प्रदेश की सरकार अस्थिर हो। येदियुरप्पा ने गठबंधन के सहयोगियों से राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और यह साफ किया कि उनकी पार्टी सरकार को गिराने या अस्थिर करने का कोई प्रयास नहीं करेगी।

BS Yeddyurappa, BJP on Priyank Kharge's tweet '...I think it is better to rename Ministry of Home Affairs as Ministry of Providing Clean Chits': Because of Priyank Kharge, Mallikarjun Kharge lost over 1 Lakh votes. He's speaking nonsense without any base. I condemn the statement. pic.twitter.com/NiRqDb0FY6