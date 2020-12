मुंबई में योगी आदित्यनाथ बोले - हम यूपी में बनाना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि हम उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। इस संबंध में हमने कई निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं और फिल्म उद्योग से जुड़े जानकारों से बातचीत की है। उन्होंने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से खासतौर से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि विकास की बात को ध्यान में यूपी में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। यूपी में निवेश के लिए ढेरों संभावनाएं हैं। हमारी कोशिश प्रदेश की जनता के लिए सुविधाओं को बढ़ाने की है।

