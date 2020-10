योगी आदित्यनाथ बोले - पश्चिम चंपारण के लोग भी जम्मू-कश्मीर में घर बनाकर रह सकते हैं

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। बिहार में मतदान को लेकर लोगों को पहले से ज्यादा उत्साह है। इस बीच उत्तर प्रदेश के चपपटिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अगर पश्चिम चंपारण के लोग जम्मू-कश्मीर में घर बनाना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता।

#WATCH: Today if people of West Champaran want to make a house in Jammu and Kashmir, they can do so. No one can stop you. Congress deprived you of this: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath in Chanpatia#BiharPolls pic.twitter.com/nzS262AJxF