लॉन्चिंग से पहले बिल्कुल नई 2021 Tata Safari की सामने आई छोटी सी झलक

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने संभावित रूप से अगले महीने होने वाली न्यू-जेनरेशन सफारी एसयूवी की लॉन्चिंग से पहले बाजार में इसे लेकर ग्राहकों के भीतर जिज्ञासा पैदा करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके चलते कंपनी ने इस एसयूवी के नए टीज़र के कुछ ही दिनों बाद नए अवतार में नए एसयूवी के नए चेहरे की झलक दिखाई।

टाटा मोटर्स द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई नई टीज़र इमेज गाड़ी के पीछे की ओर नई क्वार्टर विंडो दिखाती है। एसयूवी के पुराने संस्करण में एक बड़ा रियर क्वार्टर ग्लास था जो बैठने के लेआउट को दिखाने के साथ ही केबिन के अंदर और अधिक रोशनी देता था। क्रोम के साथ दिए गए नए डिजाइन में सफारी शब्द को उभारा कर लिखा गया है और यह नई पीढ़ी की एसयूवी की रूफ-रेल्स के साथ इंटिग्रेडेट है।

इससे पहले पूर्व में शेयर किए गए टीजर ने सफारी 2021 के फ्रंट ग्रिल और हेडलैंप्स की झलक दिखाई थी। इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि नई एसयूवी में एक थोड़ी अलग फ्रंट ग्रिल दी गई है, जबकि प्रोजेक्टर हेडलाइट्स काफी हद तक पहले जैसी ही रहेंगी।

Tata Motors ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसकी सात सीटों वाली SUV Gravitas को नई 'Safari' के रूप में जाना जाएगा। यह मॉडल 26 जनवरी को दिखाए जाने के बाद फरवरी में लॉन्च होने की संभावना है।

सफारी 2021 के प्री-प्रोडक्शन वर्जन को पिछले साल ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। इसके साथ ही इस कार को अतीत में कई बार सार्वजनिक सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है।

नई सफारी OMEGARC आर्किटेक्चर (ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफ़िशिएंट ग्लोबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर) पर आधारित होगी जो कि मौजूदा हैरियर एसयूवी में इस्तेमाल किया जाता है। निर्विवादित रूप से OMEGARC प्लेटफ़ॉर्म लैंड रोवर के D8 प्लेटफ़ॉर्म से लिया गया है। यह टाटा के impact 2.0 डिज़ाइन फिलॉसफी को फीचर करने के साथ टाटा के प्रोडक्ट लाइनअप में सबसे ऊपर बैठेगा।

Every Curve, a Masterpiece. Stay Tuned to get a glimpse of this Bold Lifestyle SUV, All- New SAFARI. . . #ReclaimYourLife #AllNewSafari pic.twitter.com/HEhSGUYhGu

नई सफारी, पिछले मॉडल की तुलना में थोड़ी लंबी हो जाएगी और इसके भीतर तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ा केबिन स्पेस मिलेगा। इसमें सिग्नेचर-स्टाइल ओक ब्राउन ड्युअल-टोन डैशबोर्ड, तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8.8 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायस रिकगनिशन, सात इंच का इंस्ट्रूमेंट पैनल समेत काफी कुछ मिलेगा। इसे कैप्टन सीटों के साथ छह सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी पेश किया जा सकता है।

कार की सेफ्टी किट में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, हिल डिसेंट कंट्रोल, चाइल्ड सीट ISOFIX, रियर पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल समेत बहुत कुछ शामिल हो सकता है।

बोनट के नीचे इस एसयूवी में फिएट से लिया गया 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा होगा, जो 168 bhp की जबर्दस्त ताकत और 350 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ वैकल्पिक 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कनवर्टर के साथ पेश किया जाएगा।

Legends aren't born, they are created. Get a glimpse of the inspiration behind the All- New 𝗦𝗔𝗙𝗔𝗥𝗜 from @BosePratap, Vice President Global Design, Tata Motors. Get ready to #ReclaimYourLife pic.twitter.com/LMFMpmJKR9