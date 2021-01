कार खरीदना हुआ बेहद आसान, मारुति ने लॉन्च की ऑनलाइन स्मार्ट फाइनेंस स्कीम

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी यह सुनिश्चित करने के लिए बेहद तेजी से काम कर रही है कि नई कार को फाइनेंस कराने की कठिन प्रक्रिया को इतना आसान होना चाहिए जैसे कोई नया फोन खरीदना। इसके लिए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता ने शुक्रवार को अपने एरेना ग्राहकों के लिए वन-स्टॉप ऑनलाइन फाइनेंस योजना यानी स्मार्ट फाइनेंस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की।

यह रेखांकित करते हुए कि कंपनी की वेबसाइट एक ग्राहक और फाइनेंसर के बीच एक सेतु का काम कैसे करेगी, कार निर्माता मारुति सुजुकी का कहना है कि मौजूदा कोरोना काल में पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से हो सकती है।

डिजिटल सेवा के तहत भावी ग्राहक अपनी जरूरतों के आधार पर कई फाइनेंस विकल्पों में से एक को चुन सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट तब पारदर्शी और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के समग्र उद्देश्य के साथ रीयल टाइम की स्थिति के अपडेट प्रदान करेगी।

