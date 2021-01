कई बदलावों के साथ मारुति सुजुकी मार्च में लॉन्च कर सकती है स्विफ्ट फेसलिफ्ट

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी देश में अपडेटेड 2021 स्विफ्ट हैचबैक फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के लिए कमर कस रही है। हाल ही में सड़कों पर इस कार का परीक्षण किया गया था। डीलर के सूत्रों के मुताबिक मार्च 2021 में स्विफ्ट फेसलिफ्ट के भारत आने की संभावना है।

इस कार में दिए जाने वाले सालाना अपडेट में 90 hp पेट्रोल इंजन सहित कई फीचर्स और मैकेनिकल बदलावों के साथ बाहर की तरफ ताज़ा कॉस्मेटिक अपडेट भी दिया जाएगा।

एक्सटीरियर के मामले में नई स्विफ्ट को एक अपडेटेड ग्रिल के साथ एक ट्वीक्ड फ्रंट दिया गया है। जबकि हेडलैंप्स पर थोड़ा काम कर अपडेट किया गया है और अन्य कई बदलाव भी किए गए है। वहीं, कार के इंटीरियर में नई फैब्रिक्स और अपहोस्ट्री के साथ भी कई नए फीचर्स दिए गए हैं। जबकि एक्विपमेंट के मामले में काफी हद तक पहले जैसा ही रहेगा।

