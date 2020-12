ओवरस्पीड करती पुलिस की Lamborghini Huracan आई नजर, वजह ऐसी कि होगा फक्र

नई दिल्ली। तेज रफ्तार जानलेवा होती है, ये बात तो हर किसी ने सुनी होगी। लेकिन तेज रफ्तार जान बचा भी लेती है, यह शायद नहीं सुना होगा, हालांकि इटली की पुलिस ने यह साबित कर दिया है। इतालवी पुलिस ने एक Lamborghini Huracan सुपरकार को जबर्दस्त रफ्तार से चलाते हुए जीवन रक्षक अंग देने के लिए अस्पताल तक भगाया। इस महान काम के लिए अपनी सभी इंजीनियरिंग क्षमताओं का उपयोग करने वाली सुपरकार का एक वीडियो इटली में पुलिस विभाग द्वारा ऑनलाइन शेयर किया गया था और फिर यह वायरल हो गया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि नेटिजंस द्वारा इसकी काफी सराहना की गई है।

कार चालकों के लिए काम की वो 7 बातें, जिन्हें हमेशा करेंगे फॉलो तो हर सफर रहेगा सुहाना

इतालवी पुलिस की नीले रंगों वाली शानदार Lamborghini Huracan की छत पर इमरजेंसी लाइट्स लगी हुईं थीं और इसने रोम से जेमली यूनिवर्सिटी अस्पताल तक का उस वक्त रास्ता तय किया, जब आपातकालीन रूप से पर एक महत्वपूर्ण अंग की आवश्यकता थी।

यों तो आमतौर पर ऐसे कार्यों के लिए लगभग हेलीकॉप्टरों को हमेशा तैनात किया जाता है, लेकिन यह बताया गया है कि इस विशेष अस्पताल में हेलीपैड नहीं था और इसलिए एक सुपरकार को सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में चुने जाने की जरूरत महसूस की गई।

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW