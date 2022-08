छोटीसादड़ी में रक्तदान शिविर में 155 लोगों ने किया रक्तदान



155 people donated blood in the blood donation camp in Chhotisadi

प्रतापगढ़ Published: August 25, 2022 08:40:33 am



पारीक समाज के तत्वावधान में आयोजित हुआ शिविर

छोटीसादड़ी. शहर के हिन्दू धर्मशाला में बुधवार को पारीक समाज के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में लगातार हो रही बारिश के बाद भी रक्तदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। यहां 155 यूनिट रक्तदान हुआ। पारीक समाज के जिलाध्यक्ष रमेश पारीक ने बताया कि करजू के स्वर्गीय लोकेश पारीक के जन्म जयंती के अवसर पर शिविर लगाया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर साढ़े 4 बजे तक आयोजित हुए शिविर में रक्तवीरों ने भाग लेकर 155 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। शिविर में उपप्रधान विक्रम आंजना भी पहुंचे ओर रक्तदाताओं का हौंसला बढ़ाया। शिविर में बड़ीसादड़ी, करजू, बम्बोरी, जलोदा, साटोला, हड़मतिया, नीमच, निम्बाहेड़ा, मलावदा व छोटीसादड़ी के जीवनरक्षकों ने रक्तदान किया। शिविर में लोकेश मित्र मंडल, पारीक समाज, शिवाय ग्रुप, जीवनरक्षक सोसायटी, बजरंग दल सहित सभी सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग किया। रक्त कलेक्शन राजकीय ब्लडबैंक की टीम द्वारा रक्त कलेक्शन किया गया। डॉ. मोहम्मद सोहेल के मार्गदर्शन में रक्त कलेक्शन किया।

-------

गोठड़ा मार्ग पर कीचड़ का अंबार

छोटीसादड़ी. क्षेत्र के सेमरड़ा ग्राम पंचायत के गोठड़ा के मुख्य रास्ते पर कीचड़ होने से विद्यार्थियों और ग्रामीणों परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की मुख्य सडक़ का रास्ता कच्चा होने से कीचड़ हो जाता है।

इस बारे में ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया। लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मार्ग से रोजाना गोठड़ा, जलमंडी, गागरोल, भाटखेड़ा, चरलिया सहित करीब आधा दर्जन गांवों के लोग इस रास्ते से छोटीसादड़ी आते हैं। इन गांवों के लोगों के लिए यह रास्ता सीधा पड़ता है। गांव के हेमंत जणवा ने बताया कि गोठड़ा जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों खस्ताहाल है। गड्ढों में अक्सर वाहन फंस जाते हैं।

-=-=

छोटीसादड़ी. यहां कृषि उपज मण्डी में बुधवार को विभिन्न जिंसों के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार हैं। गेहूं 2200-2387, मक्का 2200-2400, जौ 2800-2890, सोयाबीन 5330-5730, सरसों 6000, चना 4150-4350, मैथी 4400-4651, धनिया 8900-9400, अजवाईन 9800, लहसुन देशी 300-3800, लहसुन ऊटी 1400-11500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

