सभी 33 केवी जीएसएस पर लगेगी 8 फ्लड लाइट

प्रतापगढ़Published: Nov 26, 2022 07:30:06 am Submitted by: Devishankar Suthar

8 flood lights will be installed on all 33 KV GSS

सभी 33 केवी जीएसएस पर लगेगी 8 फ्लड लाइट



कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति

डिस्कॉम प्रबन्धन के साथ तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक



प्रतापगढ़. विद्युत निगम प्रबंधन व राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन प्रतिनिधि मण्डल की डिस्कॉम स्तरीय बैठक अजमेर स्थित कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। जिसमें प्रबंध निदेशक एन एस निर्वाण, डायरेक्टर टेक्नीकल एके जागेटिया, सेक्रेटरी एडमिन एनएल राठी, जॉइंट डायरेक्टर आरके अरोड़ा आदि उपस्थित थे। तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अभयङ्क्षसह राव ने बताया कि एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गालाल नागर व रामनारायण खोखर के नेतृत्व में पद्रह सूत्रीय मांग पत्र निगम प्रबंधन को सौंपा। मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें मुख्यरूप से पुरानी पेंशन योजना निगम में लागू करने, इंटर डिस्कॉम ट्रान्सफर नीति बनाने, पदनाम परिवर्तित करने, अजमेर डिस्कॉम में नए केडर का ऑप्शन ले चुके तकनीकी कर्मचारियों के फिक्सेशन की भांती डेट ऑफ जोइङ्क्षनग से निर्धारित करने, बिजली निगमों में नए तकनीकी कामगारों की भर्ती कर निगमों में हो रहे निजीकरण को समाप्त करने, तकनीकी कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिलवाने व विभाग के कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री करने आदि पर चर्चा की गई। इसके साथ ही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। निगम प्रबंधन द्वारा कई निगम स्तरीय मांगों पर चर्चा कर अतिशीघ्र उन्हें निस्तारण करने का विश्वास दिलाया। जो मांगे राज्य सरकार के स्तर की हैं, उनमें से मुख्य मांगो का प्रपोजल पूर्व में प्राप्त ज्ञापनों के आधार पर राज्य सरकार को भेज दिया गया हैं। साथ ही निगम प्रबंधन द्वारा राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन को डिस्कॉम मुख्यालय पर संगठन के कार्यालय के लिए रूम भी आवंटित कर दिया जाएगा।

मिलेगी पर्याप्त रोशनी, जल्द होगा कार्य शुरू

निगम द्वारा प्रत्येक 33 केवी जीएसएस पर पर्याप्त रोशनी के लिए 6 एलईडी फ्लड लाइट लगाई जाएगी। इस अभियान पर संगठन द्वारा प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ये आग्रह किया गया कि फ्लड लाइट की संख्या बढ़ाकर प्रत्येक जीएसएस पर 8 फ्लड लाइट लगाई जाए। इस पर निगम प्रबंधन द्वारा विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही लाइट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाकर यह कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा।

पढ़ना जारी रखे