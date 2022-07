प्रतापगढ़ में होगा आचार्य सुंदर सागर का वर्षायोग

Acharya Sundar Sagar's rain yoga will be in Pratapgarh

प्रतापगढ़ Published: July 03, 2022 08:41:15 am



प्रतापगढ़. जैन समाज के आचार्य सुंदर सागर का चातुर्मास प्रतापगढ़ में तय हुआ है। इस पर यहां तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष मनोज शाह ने बताया कि आचार्य का 8 जुलाई को जीरो माइल चौराहा से प्रतापगढ़ नगर में मंगल प्रवेश होगा। जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। शाह ने बताया कि आचार्य निचला बाजार स्थित श्री नया मंदिरजी में विराजमान रहेंगे। जिसमें प्रतिदिन मंदिर में शांतिधारा, नित्य नियम पूजन के पश्चात सन्मति समावशरण में आचार्य संघ के प्रवचन होंगे। वहीं शाम को आनंद यात्रा और आरती होगी। चातुर्मास को लेकर आचार्य संघ का पीपलखूंट से प्रतापगढ़ की ओर विहार चल रहा है।

धरियावद. दिगम्बर जैन आर्यिका प्रसन्नमति माताजी का धरियावद में वर्षायोग के लिए मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रावक श्रविकाएं मौजूद थे। दिगम्बर आर्यिका प्रसन्नमति माता ने क्षेत्र के गांधीनगर से नगर में मंगल प्रवेश किया। जहां बडी संख्या में मौजूद श्रावकों ने जयकारों एवं णमोकार महामंत्र के जाप्य के बीच आर्यिका माताजी की अगवानी करते हुए मंगल प्रवेश में भाग लिया। इस दौरान जगह-जगह आर्यिका का समाज की ओर से पादप्रक्षालन, अध्र्य सर्मपण किया गया। वहीं बैंड बाजों पर धर्मिक प्रभूगीतों पर महिला मंडल एवं युवतियों के साथ युवाओं ने जमकर नृत्य कर आर्यिका माता की अगवानी की। नगर में प्रवेष से पूर्व आर्यिका प्रसन्नमति ने नगर के प्रमुख जैन मंदिरों एवं जिनालयों में पहुंचकर जिनेंद्र भगवान देवदर्शन किए। जिसमें सबसे पहले प्रतापगढ़ मार्ग करमोई नदी स्थित श्रीक्षेत्रपाल देवभवन मंदिर पहुंचे। जहां उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद आर्यिका प्रसन्नमति का मंगल प्रवेश जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए जहां जुलूस में आगे-आगे समाज की बालिकाएं नृत्य करते हुए तथा पीछे पीछे सिर पर कलश धारण किए महिलाएं मंगल गीत गाए चल रही थी। पूरे मार्ग में समाज ने आर्यिका माता के जयकारे लगाए। अंत में मंगल प्रवेश जुलूस वर्षायोग स्थल महावीर जैन मंदिर पहुंचक सम्पन्न हुआ।

हुई धर्म सभा

यहां मंदिर में मंगल प्रवेश के बाद मंदिर में विभिन्न धर्मिक क्रियाएं सम्पन्न करवाई गई। इस दौरान मंदिर परिसर में धर्मसभा हुई। आर्यिका प्रसन्नमति ने संक्षिप्त मंगल प्रवचन दिए। जिसमें साधु संतों के जीवन में मंगल प्रवेश का महत्व बताया। इस दौरान इंदरमल पटवा परिवार, सागरमल बोहरा परिवार तथा मंगलाचरण पुष्करराज जैन द्वारा किया गया। मंगलप्रवेश जुलूस में कार्यवाहक उपखंउ अधिकारी शांतिलाल जैन, प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जैन, उपजिला प्रमुख सागरमल बोहरा, भंवरलाल पचोरी, सूर्यप्रकाश बोहरा, पंडित विशाल, भागचंद, अशोक जेतावत, नितेश डुंगावत सहित श्रावक श्रविकाएं उपस्थित थें।

वर्षायोग मंगल कलश स्थापना 15 को

दिगम्बर जैन आर्यिका प्रसन्नमति माता का वर्षायोग चार्तुमास नगर के महावीर जैन मंदिर में रहेगा। इसे लेकर आगामी 15 जुलाई दोपहर 2 बजे महावीर मंदिर में मंगल कलश स्थापना समारोह होगा। जिसमें प्रतिष्ठाचयार्य हंसमुख जैन, सेठ भंवरलाल जेकणावत, कमेटी अध्यक्ष ख्यालीलाल गनोडिया मौजूद रहेंगे।

