After three weeks giving the date of sonography बीमारी की जांच व उपचार अभी जरूरी, सोनाग्राफी की तारीख दे रहे तीन सप्ताह बाद

After three weeks giving the date of sonography बीमारी की जांच व उपचार अभी जरूरी, सोनाग्राफी की तारीख दे रहे तीन सप्ताह बाद

प्रतापगढ़ Published: May 29, 2022 08:14:29 am



सोनोग्राफी के लिए बाहर जाना हो गया मजबूरी

प्रतापगढ़. यहां जिला चिकित्सालय में अनदेखी का आलम यह है कि यहां दो सोनोग्राफी में से एक पर ताला लगा हुआ है। जबकि एक सोनोग्राफी पर 20 दिन बाद का समय दिया जा रहा है। ऐसे में मजबूरी में लोगों को बाहर निजी लैब पर सोनोग्राफी करानी पड़ रही है।

एक तरफ तो सरकार की ओर से सभी जांच और उपचार की सुविधाएं सरकारी चिकित्सालयों में नि:शुल्क की गई है। वहीं दूसरी ओर यहां जिला चिकित्सालय में अनदेखी की जा रही है। हालात यह है कि यहां सोनोग्राफी की दो मशीनें होते हुए एक पर ताला लगा हुआ है। जबकि दूसरी सोनोग्राफी पर ही सुविधा मिल रही है। लेकिन यहां भी 25 दिन बाद की तारीख मिल रही है। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यक होने पर मरीजों को बाहर निजी लैब पर सोनोग्राफी करानी पड़ रही है। जिससे सरकार की ओर से सभी को नि:शुल्क जांच और उपचार की सुविधा की घोषणा मूर्त रूप नहीं ले पा रही है।

एक दिन में सोनोग्राफी

जिला चिकित्सालय में एक दिन में करीब 25 से 40 जांचें रोजाना लिखी जाती है। ऐसे में एक सोनोग्राफी पर रोजाना सोनाग्राफी नहीं हो सकती है। जिससे बाहर निजी लैब में सोनोग्राफी कराने की मजबूरी हो जाती है।

पर्ची पर लिख देते हंै तीन सप्ताह बाद की तारीख

यहां एक ही सोनोग्राफी मशीन चालू हालत है। यहां पहुंचने वाले रोगियों को तीन सप्ताह बाद की तारीख दी जा रही है। पूजा नाम की महिला को बीमारी होने पर यहां जिला चिकित्सालय में चिकित्सक को दिखाया गया। जहां उसे सोनोग्राफी कराने की सलाह दी गई। उसका पति उसे सोनोग्राफी लैब में ले गया। जहां उसे सोनोग्राफी की तारीख 22 जून की दी गई है। ऐसे में उसे उपचार कराने के लिए मजबूरी में बाहर निजी सोनोग्राफी करानी पड़ी। इसी प्रकार के कई मरीजों को बाहर सोनोग्राफी करानी पड़ रही है।

एक सोनोग्राफी मशीन कमरे में बंद

यहां जिला चिकित्सालय के मातृ शिशु एवं चिकित्सा इकाई में भी एक सोनोग्राफी मशीन लगी हुई है। लेकिन यहां अधिकांश समय कोई नहीं मिलता है। मरीजों और परिजनों ने बताया कि यहां सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लगा रहता है। जिससे परेशानी और भी बढ़ जाती है।

दो सोनोग्राफी मशीन, चिकित्सकों को दे रखे अधिकार

जिला चिकित्सालय में दो सोनोग्राफी है। इसमें से एक सोनोग्राफी मुख्य चिकित्सालय में है। जबकि एक सोनोग्राफी मातृ शिशु एवं चिकित्सा इकाई में है। इनमें सोनोग्राफी के लिए चिकित्सकों को अधिकार दिए हुए है। जो अपने-अपने रोगियों की सोनोग्राफी करते है। अगर कोई चिकित्सक रोगियों को भटका रहा है। तो इस मामले में जांच कराई जाएगी। चिकित्सकों को पहला कर्तव्य होता है कि रोगियों को उचित और समय पर उपचार करें। इसमें कोई कोताही बरत रहा है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. ओपी दायमा, पीएमओ, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़.

After three weeks giving the date of sonography बीमारी की जांच व उपचार अभी जरूरी, सोनाग्राफी की तारीख दे रहे तीन सप्ताह बाद

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें