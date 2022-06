Agreed on eight lakh cases in settlement meeting समझौता बैठक में आठ लाख के प्रकरणों पर बनी सहमति

प्रतापगढ़.

विद्युत वितरण निगम कार्यालय में समझौता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आठ लाख 16 हजार रुपए के प्रकरणों पर सहमति बनी। यहां अधीक्षण अभियंता एनएच मंसूरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 54 उपभोक्ता ने अपने विवादित राशि के निस्तारण के लिए अपना पक्ष रखा। समझौता समिति की बैठक के दौरान कुल 53 प्रकरण का निस्तारण किया गया। जिसमें कुल विवादित राशि 13.40 लाख में से 8.19 लाख राशि का समझौता समिति के माध्यम से माफ की गई। जबकि शेष 5.21 लाख रुपए राशि उपभोक्ता द्वारा जमा करवाई गई।

आज बिजली बंद रहेगी

दलोट. 132 केवी जीएसएस दलोट पर आवश्यक रखरखाव के कारण शुक्रवार को बिजली बंद रहेगी। विद्युत प्रसारण निगम के सहायक अभियंता राजेश जारोली ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक 33 केवी फीडर सालमगढ़, चूपना, दलोट, बड़ी साखथली, बरखेड़ी की बिजली बंद रहेगी।

छोटीसादड़ी. शहर सहित आसपास गांवों में उपकरणों के रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार को बिजली बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता ओमप्रकाश कुमावत ने बताया कि 132 केवी जीएसएस छोटीसादड़ी पर ईएचवी उपकरणों का रखरखाव कार्य होने से यहां से निकलने वाली 33 केवी फीडरों छोटीसादड़ी शहर, रामदेवजी, सियाखेड़ी, बरवाड़ा, धामनिया, गणेशपुरा, फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी।

राज्य से बाहर डिग्रीधारी नवनियुक्त शिक्षकों को 30 जून से पहले नियुक्ति देने की मांग

छोटीसादड़ी. राज्य से बाहर डिग्रीधारी नवनियुक्त शिक्षको को 30 जून से पहले नियुक्ति देने की मांग को लेकर शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री को पत्र लिखा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य से बाहर डिग्रीधारी नवनियुक्त लेवल प्रथम अध्यापकों को 30 जून से पूर्व नियुक्ति प्रदान करने के आदेश पारित करने की मांग की है। प्रदेश आमंत्रित सदस्य हीरालाल कटारा ने बताया कि 30 जून से पहले नियुक्ति आदेश जारी करवाए जाएं। अन्यथा 30 जून के बाद पदस्थापन आदेश पारित किए जाते है तो उक्त अभ्यर्थियों को इसी भर्ती में अपने साथियों से 1 वेतन वृद्धि सम्पूर्ण सेवाकाल में पीछे रहने का नुकसान भुगतना पड़ेगा।

प्रतापगढ़ मण्डी भाव

प्रतापगढ़.यहां कृषि उपज मंडी में गुरुवार को विभिन्न जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 1985 से 2356, मक्का 2050 से 2431 2240, चना 3931 से 4450, मसूर 6144 से 6500, सोयाबीन 5600 से 6400, सरसों 5901 से 6160, अलसी 5992 से 6450, मैथी 4075 से 5275, लहसुन 610 से 3220, प्याज 371 से 1160, धनिया 8203 से 8701, मूंग 5751 से 6011, तुवर 5000 से 5317, जौ 2500 से 2611 रुपए प्रति क्विंटल रहे। पढ़ना जारी रखे

