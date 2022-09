खस्ताहाल: रामनगर सडक़ की कई वर्षों से नहीं ली सुध

Bad condition: Ramnagar road not taken care of for many years

प्रतापगढ़ Published: September 04, 2022 07:55:48 am



चूपना. जिले के मुख्य सडक़ से ग्राम पंचायतों को जोडने वाली सडक़ों की सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे में यहां रामनगर की सडक़ की कई वर्षों से सुध नहीं ली गई है। इस पर मरम्मत के नाम पर केवल घटिया पेचवर्क किए जाते है। जिससे ग्रामीणों में रोष है। चूपना पंचायत का राजस्व गांव रामनगर जो 5 किलोमीटर दूर स्थित है। रामनगर गांव से प्रतापगढ़-पिपलोदा रोड को मिलाने वाला डामर रोड काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। यह गांव से 3 किलोमीटर दूर है। इसकी हालत अभी खराब हो चुकी है। कई जगह पर गिट्टी उखड़ गई है। रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। गांव के राजेंद्रङ्क्षसह, भंवरलाल, शिवनारायण डांगी, कारूलाल, लक्ष्मी नारायण डांगी, कमल डांगी, श्यामलाल, दिलखुश, काना आदि ने बताया कि रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया है। कई बार बाइक सवार गिट्टी में फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार मरम्मत भी हुई। लेकिन घटिया पेचवर्क से खराब हो गया है। जिससे रोड बिगड़ता जा रहा है। इस रोड के अलावा गांव में और भी रास्ते है। लेकिन वह कच्चे होने कारण बरसात मे बंद हो जाते है। लापरवाही से आए दिन हो रही दुर्घटनाएं

रठांजना. सांसद निधि से बना रठांजना से बरडिया स्थित मध्य प्रदेश बॉर्डर तक 15 करोड़ में 13 किलोमीटर का निर्माणधीन सड$क का कार्य चल रहा है। बरसात में मार्ग पर स्थित बड़ी पुलिया के कार्य कर रहे हैं। वही पुराने डामर रोड को पूरी तरह से खोदकर बड़ी-बड़ी गिट्टी डाल दी गई है। जिससे आए दिन आने जाने वाले राहगीर गिर रहे हैं। भरी बारिश में पुलियाओ के कार्य करने से बायपास भी खेतो के अंदर दे रखा है। थोड़ी से बरसात में रास्ता बन्द हो जाता है। वही बायपास के संकेत मुख्य मार्ग पर नही लगाने से आए दिन हादसे हो रहे है। दो दिन पूर्व भी एक कार पुलिया के अंदर उतर गई थी। जिसको रठांजना थाना के सिपाहियों द्वारा बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। गनीमत रही की गाड़ी मे सवार किसी के कोई चोट नहीं आई। वहीं रात में बाइक सवार पुलिया से टकरा गया।

खस्ताहाल: रामनगर सडक़ की कई वर्षों से नहीं ली सुध

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें