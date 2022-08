बदहाली का आलम: आठ साल बाद बनी सडक़ पहले वर्ष मेें ही हुई क्षतिग्रस्त



Badhaali: The road built after eight years was damaged in the first year itself

प्रतापगढ़ Updated: August 23, 2022 08:57:03 am



आमजन को आवागमन में आ रही परेशानी

पुलिया पर भी नहीं सुरक्षा दीवार

दुर्घटना की रहती आशंका

प्रतापगढ़. इस वर्ष मानसून के दौरान सडक़ों पर गड्ढे और टूट-फूट बढ़ती जा रही हैं। कई जगह तो हालत यह है कि सडक़ों पर डामर ही गायब हो चुका है। यहां गिट्टी भी बाहर निकलने लगी है। ऐसे में सडक़ों पर गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है। कई जगह तो गड्ढों के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट ने माना है कि सुरक्षित सडक़ जनता का मौलिक अधिकार है। वहीं दूसरी ओर केरल हाईकोर्ट ने तो बदहाल सडक़ों के लिए संबंधित जिला कलक्टर की जिम्मेदारी तय कर दी। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट भी बदहाल सडक़ों के मामले में सरकार और एजेंसियों को फटकार लगाता रहा है। खराब सडक़ों को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से अभियान शुरू किया गया है। जिसमें आम जनता की प्रमुख समस्या को उठाया जा रहा है। जिले से गुजर रहे एनएच 56 पर गत वर्ष ही बने आठ किलोमीटर रोड का हिस्सा एक ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। हालत यह है कि कई जगह गड्ढे हो गए है। कई जगह से रोड की साइडों से डामर और गिट्टी धंस गई है। ऐसे में यहां दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है। एनएच 56 पर धमोतर क्षेत्र के भुत्यावड़ घाटे से बरोल घाटे तक करीब आठ किलोमीटर रोड का हिस्सा वन विभाग के अधीन है। ऐसे में करीब आठ वर्ष पहले एनएच 56 निर्माण के दौरान यह हिस्सा नहीं बना था। इसके बाद वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने और कम रेट में कार्य नहीं करने के कारण इस 8 किलोमीटर रोड का निर्माण गत वर्ष किया गया है। जो सही नहीं होने से फिर से क्षतिग्रस्त होता जा रहा है।

इस रोड के हिस्से में धोलापानी, सियाखेड़ी, बरोल घाटी तक जगह-जगह डामर उखड़ गया है। यहां गत वर्ष भी तीन बार कई बार पेचवर्क निकाले। लेकिन यहां बारिश में फिर से रोड कई स्थानों से उखड़ गया है। जिससे कई बार वाहन चालक गिर चुके है। इसके साथ ही साइडों में पटरी भी नहीं भरी हुई है। बारावरदा नर्सरी के पास जो भूतियावड़ घाटे के नीचे पुलिया बनी है। वह भी छोटी है। ऐसे में इस पुलिया के ऊपर से पानी बहकर जाता है। यहां आए दिन जाम की स्थिति रहती है। हालात यह है कि यहां घंटों तक रोड जाम रहता है। वहीं पुलिया में सिर्फ पाइप डालकर निर्माण किया गया है। जबकि उसके ऊपर काफी सामग्री डालकर कच्ची मिट्टी डाली हुई है। नीचे नर्सरी के पास एक पुलिया है, जहां भी छोटा पाइप है। जिसके कारण पानी रोड के ऊपर से बहता है। ऐसे में यहां भी रोड जाम होने की स्थिति बन जाती है। बरसात के दिनों में वही रोड में कई बहुत सारी जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।

कई जगह से क्षतिग्रस्त, कराएंगे दुरुस्त

एनएच का यह हिस्सा गत वर्ष बनाया गया है। जो क्षतिग्रस्त हो रहा है। हमनें पूर्व में भी पेचवर्क कराए थे। इस रोड की साइडों से डामर और गिट्टी भी निकल रही है। पुलिया को भी सही कराया जाएगा। इसके लिए ठेकेदार को निर्देश दिए गए है। वैसे इस रोड की 5 साल की गारंटी है।

वीरेंद्र शाह, अधिशासी अभियंता, एनएच खंड बांसवाड़ा,

