Bike rider dies after being hit by jeep जीप की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

प्रतापगढ़ Published: May 11, 2022 12:23:20 pm

एक अन्य घायल

ग्रामीणों ने धरियावद-उदयपुर मार्ग किया जाम

समझाइश के बाद ग्रामीण माने

धरियावद.

धरियावद उदयपुर मुख्य मार्ग पर धरियावद थाना क्षेत्र के डाबी खेड़ा में मंगलवार सुबह हुए सडक़ हादसे में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद जीप चालक मौके पर वाहन छोड़ फरार हो गया। इधर हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक युवक मुंडला निवासी 24 वर्षीय युवक मावला मीणा के शव के साथ बैठकर कुछ देर के धरियावद उदयपुर मार्ग जाम कर दिया। आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे औैर मामला शांत कराया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला।

पुलिस जानकारी अनुसार मुंडला निवासी 24 वर्षीय युवक मावला पुत्र खातिया मीणा अपने एक परिचित के साथ बाइक से मुंडला डाबी खेड़ा अपने परिचित से मिलकर पुन आ रहा था। आते समय डाबीखेड़ा के निकट सडक़ पार करते समय अचानक सामने से तेज गति से आ रही जीप ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक मावाला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य घायल को प्रतापगढ़ जिलाचिकित्सालय रेफर किया गया।

सूचना पर उप अधीक्षक संदीपसिंह, सीआई बृजेशकुमार, कार्यवाहक उपखंड अधिकारी शांतिलाल जैन, चित्तौडिय़ा सरपंच राजकुमार मीणा मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों से समझाईश की।

पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस प्रशासन की समझाइश पर आक्रोशित ग्रामीण एवं परिजनों ने सडक़ मार्ग से मृतक युवक का शव उठा लिया। लेकिन वाहन चालक की गिरफ्तारी एवं कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन की निगरानी में शव को धरियावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवाया गया। इधर कार्यवाहक उपखंड अधिकारी जैन ने बताया कि प्रशासन की ओर से मृतक युवक के परिवारजनों को हर संभव मदद एवं आर्थिक मदद सहायता दिलाई जाएगी।

