छोटीसादड़ी की संस्थाओं ने भेजी रक्षकों के लिए राखियां

प्रतापगढ़ Updated: August 05, 2022 08:13:37 am



छोटीसादड़ी. छोटीसादड़ी के विभिन्न संगठनों की ओर से सैनिकों के लिए राखियां भेजी है। इसके लिए यहां राखियां एकत्रित की गई। जो लिफाफे में पैक कर भेजी।

राजस्थान पत्रिका के रक्षकों की राखी अभियान के तहत यहां गुरुवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें अभियान के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि १5 अगस्त का वो दिन नजदीक हैं, जब देश को आ•ाादी मिली। इससे ठीक पहले 11 अगस्त को रक्षा के ऐसे ही भरोसे का पर्व रक्षाबंधन भी आएगा। जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध कर अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होंगी। लेकिन जरूरी नहीं कि दूर-दराज में अपने घरों से दूर तैनात हर जवान को अपनी बहन से मिलकर रक्षा सूत्र बंधवाने का मौका मिले। हमारे जवानों के लिए रक्षा और रक्षाबंधन के त्योहारों का यह संगम यादगार रहे, इसीलिए राजस्थान पत्रिका ने रक्षकों की राखी अभियान शुरू किया है। इसके तहत सैनिकों को राखियां भेजी जाएंगी।

राजस्थान पत्रिका इन रक्षासूत्रों में पिरोई भावनाओं को सैनिकों तक पहुंचाएगा। इस अभियान को लेकर भामाशाहों का शहर छोटीसादड़ी भी आगे आया। गुरुवार को शहर की महावीर इंटरनेशनल संस्था, वरिष्ठ नागरिक मंच और भारत विकास परिषद ने एक सामूहिक समारोह का आयोजन कर देश के सिपाहियों के लिए रक्षा सूत्र भेजे। आयोजित समारोह में महावीर इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष कान्तिलाल दक, शोभाग्यङ्क्षसह मेहता, राघवचंद जायसवाल, राजेंद्र जैन, अशोक सोनी, कैलाश गिरी गोस्वामी, धर्मचंद नाहर, प्रकाश कुमावत, प्रवीण शर्मा, प्रदीप व्यास, अविनाश गोड़, लोकेश जायसवाल, सुनील आंजना तथा वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष अमृतलाल नाहर, सरंक्षक गुणवंत लाल बंडी, राजमल मुरडिया, सचिव बाबू राव मराठा और भारत विकास परिषद के अध्यक्ष कांतिलाल मुरडिया कोषाध्यक्ष छगनलाल उपाध्याय, अमृतलाल बंडी, प्रदीप व्यास आदि मौजूद थे।

कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका के रक्षकों की राखी अभियान की सराहना करते हुए जवानों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। आभार अमृतलाल बंडी ने जताया।

