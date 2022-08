बाल मित्र थाने में बच्चे खुलकर रखेंगे अपने मन की बात



Children will keep their mind openly in Bal Mitra police station

प्रतापगढ़ Published: August 11, 2022 08:50:32 am



पीपलखूंट थाने में बनाया बाल मित्र कक्ष



प्रतापगढ़. नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन केएससीएफ बजाज फाउंडेशन व गायत्री सेवा संस्थान जीएसएस के साझा प्रयासों से बच्चों के लिए अनुकूल राजस्थान बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। अपराध में लिप्त नाबालिगों और बाल श्रम की बेडिय़ों से मुक्त हुए बच्चों के लिए जिले के पीपलखूंट और पारसोला में बाल मित्र थाने बनाए गए हैं। बुधवार को पीपलखूंट थाना अब बाल मित्र थाना बन गया है। इस थाने के बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन स्थानीय विधायक श्री मान हरेन्द्र जी निनामा ने किया। बाल मित्र कक्ष में प्ले ग्रुप स्कूल की तरह पेंङ्क्षटग्स, खिलौने, बच्चों की रुचि वाली पुस्तकें, टीवी, बिस्तर व अन्य मनोरंजन सामग्री उपलब्ध है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई बाल मित्र थाना की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य पुलिस थानों में बच्चों को एक ऐसा सकारात्मक माहौल देना है। जो किसी न किसी रूप में अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। इसके पीछे मंशा यह है कि इन बच्चों को ऐसा अनुकूल वातावरण दिया जाए। जिससे वह अपने जीवन के नकरात्मक पहलुओं को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ कर बेहतर कर सकें। ऐसे देखने में आया है कि अधिकांश बच्चे पुलिस और थाने के नाम से ही घबराते हैं और पूछताछ के दौरान डरे और सहमे होते हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा ने बच्चों के संदर्भ में हरसंभव मदद करने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में पीपलखूंट पुलिस उपअधीक्षक ओम प्रकाश सरावग, थाना अधिकारी सुरेंद्रङ्क्षसह राव व बाल कल्याण अधिकारी रमेशचंद्र मीणा, गायत्री सेवा संस्थान कार्यक्रम अधिकारी रामचन्द्र मेघवाल, हैप्पी टेलर व जिला परिषद सदस्य धूलजी भाई मेघवाल, पूर्व प्रधान अर्जुन निनामा सरपंच प्रभुलाल मीणा उपस्थित रहे। गायत्री सेवा संस्थान की ओर से संस्था नितिन पालीवाल ने संस्था द्वारा बच्चों के हित में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई।

हर घर तिरंगा लगाने का किया आह्वान

छोटीसादड़ी. आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बसेड़ी कुंडाल ग्राम पंचायत के महुडिया गांव में भाजपा युवा मोर्चा पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजकुमार जणवा द्वारा ग्रामवासियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत निशुल्क तिरंगे प्रदान किए। हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य भंवरलाल जणवा, पूर्व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष यशराज जणवाए युवा मोर्चा मंडल मंत्री कन्हैयालाल, अक्षय, गिरधारीलाल, धनराज, गंगाराम, राधेश्याम आदि मौजूद थे।

