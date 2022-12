कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर, आगामी चुनाव में जनता घुमाएगी कांग्रेस पर रोलर-डॉ. किरोड़ी

प्रतापगढ़Published: Dec 26, 2022 08:43:06 am Submitted by: Devishankar Suthar



Corruption is at its peak in the Congress government, in the upcoming elections the public will spin the roller on the Congress - Dr. Kirodi

अरनोद. प्रदेश में बजरी माफिया, भू-माफिया, दहशत माफिया और अपराधियों के साथ-साथ अब पेपर माफिया भी पूर्ण रूप से सक्रिय है। अपराध गत दिनों से बढ़ते जा रहे है। प्रदेश में पेपर माफिया हावी है। जबकि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत पर कोई असर नहीं है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह बात यहां अरनोद कस्बे के महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा में राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कही।

डब्ल्यूबीएम सडक़ों में अनियमितता की शिकायत

इस दौरान यहां क्षेत्र में गत दिनों हुए डब्ल्यूबीएम सडक़ों पर अनियमितता की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सडक़ों पर मिट्टी और गिट्टी डाली, रोलर नहीं घूमाया गया। इस पर डॉ. मीणा ने कहा कि ङ्क्षचता मत करो, अबकि बार जनता ही कांग्रेस पर रोलर घूमा देगी। यहां आयोजित महासभा में सांसद सीपी जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत, जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया, प्रदीप उपाध्याय, नारायण निनामा, जिला परिषद के नेता प्रतिपक्ष हेमंत मीणा, प्रधान रमेश मीणा, पूर्व प्रधान लच्छीराम निनामा, विधानसभा यात्रा प्रभारी मि_ूलाल जाट, जिला पदाधिकारीगण, मोर्चों के जिलाध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष आदि पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा का संचालन जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया ने किया, धन्यवाद भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने ज्ञापित किया।

पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने किया प्रतापगढ़ का विकास

किरोड़ी ने कहा कि पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने इस जिले का अच्छी तरह से विकास किया है। नंदलाल भाजपा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कद्दावर नेता हैं। उनका आशीर्वाद और सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है। प्रतापगढ़ विधानसभा की जनता ने अब कांग्रेस को विदा करने का मन बना लिया है। कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उनके नुमाइंदे सडक़ बनाए बिना ही उसका भुगतान उठा रही है, लेकिन जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा रोलर चलाएगी कि कांग्रेस का नाम चौपट हो जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस के विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बनाकर अपने अपने क्षेत्र को लूटने की छूट दे रखी है। किरोड़ी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में नकल करके ऐसे थानेदार भी बने हैं जो थानों में आए मामलों में एफआर लगाकर मामले को रफादफा कर देते हैं।

चीन भी मोदी के आगे बेबस

उन्होंने कहा कि आज भारत कही ताकत काफी बढ़ गई है। इसी कारण चीन भी मोदी के आगे बेबस है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत नेहरू के समय टूटा था। आज भारत विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत बनकर उभर रहा है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भारत के साथ-साथ अन्य राष्ट्र के छात्रों को भी सकुशल उनके स्वदेश वापसी कराई।

प्रदेश में अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप

राज्यसभा सांसद मीणा ने कहा कि सैकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में गहलोत के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री है। अगर वह समय पर पेपर लीक इस घटना की सीबीआई जांच करवाते तो आज ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती। प्रदेश में कानून की स्थिति पूर्ण रूप से खराब है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, पुजारियों की हत्याएं हो रही है और प्रदेश में वैमनस्यता फैल रही है। लेकिन गहलोत केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन के बीच मतभेद भी बताए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक गिरोह से सरकार मिली हुई है।