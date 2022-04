Do not give shelter to criminals अपराधियों को शरण नहीं, पुलिस को दें सूचना

प्रतापगढ़ Published: April 25, 2022 03:56:23 pm



--बदमाशों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा

एसपी ने ली देवल्दी गांव में पुलिस जनसहभागिता की बैठक

अरनोद. थाना क्षेत्र के देवल्दी गांव में पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने ग्रामीणों के साथ पुलिस जनसहभागिता की बैठक ली। इससे पहले पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों के साथ गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस का पूर्ण सहयोग करें। अपराधियों को शरण नहीं देें। इस प्रकार की सूचना पुलिस को दें। जिससे बदमाशों के विरुद्ध सख्त कारवाई की जा सके। आमजन से अपील की गई कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश के लिए पुलिस के काम सहयोग करें। थाना प्रभारी अजयसिंह राव ने बताया कि निर्दोष के विरुद्ध कभी भी पुलिस की ओर से गलत कारवाई नहीं होगी और दोषी किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। इसके साथ ही ग्रामीणों को यातायात नियमों की जानकारी देकर पालना करने के लिए बताया गया। इसके साथ ही पुलिस ने सख्ती से कहा कि पुलिस के राजकार्य के दौरान या अपराधी के विरुद्ध कारवाई में यदि किसी ने बाधा पहुंचाई तो उनके विरुद्ध बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ ही कहा गया कि कोई भी समस्या हो तो तुरंत पुलिस का सहयोग प्राप्त करें। पुलिस आपके लिए 24 घंटे तैयार है। लेकिन किसी भी रुप में बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी। ग्रामीणों ने वर्तमान समय में अरनोद व प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यशैली की सभी ने तारीफ की

पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध लोगों को विभिन्न प्रकार की कानूनी जानकारी भी दी। कहा कि किसी भी प्रकार के अपराध की रोकथाम में पुलिस को आमजन का सहयोग जरूरी है आमजन की जागरूकता एवं मुस्तैदी सहयोग से क्षेत्र में होने वाले अपराध को रोका जा सकता है। बताया गया कि अभी शादी समारोह का समय चल रहा। ऐसे में वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालना करते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। क्षेत्र में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां या कोई किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल बीट कांस्टेबल के जरिए थाने को दें। जिससे समय रहते आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।



अरनोद में संगोष्ठी का आयोजन

अरनोद.

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन चित्तौडग़ढ़ की ओर से रविवार को अरनोद में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगठन के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक विकास शर्मा व विजेश नाथ ने बताया कि संगठन की जिला युवा अधिकारी संतोष चौहान के निर्देशन में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया।

जिसमें युवाओं को पंचायती राज व्यवस्था के त्रि.स्तरीय स्वरूप व संरचना के बारे में बताकर युवाओ ंसे पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर विवेकानंद युवा मण्डल के अध्यक्ष रवि शर्मा, शिक्षाविद विनोद गायरी व युवा मण्डलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

