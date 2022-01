pratapgarh weather-छीन ना जाए मुंह को आया निवाला

fog and cold wave-गत दिनों से जिले में लगातार कोहरे और धुंध का असर काफी अधिक हो रहा है। ऐसे में कई इलाकों में पाला भी पड़ा है।

प्रतापगढ़ Published: January 17, 2022 08:57:07 am

गत दिनों से जिले में लगातार कोहरे और धुंध का असर काफी अधिक हो रहा है। ऐसे में कई इलाकों में पाला भी पड़ा है। जिससे फसलों पर विपरित प्रभाव देखा जा रहा है। जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है। जहां इस वर्ष अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल खराब होने से किसानों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। ऐसे में अब रबी की फसल से किसानों को आस है। लेकिन गत दिनों से मौसम की मार से फसलें प्रभावित होने लगी है। ऐसे में किसानों के मुंह को आया निवाला छीन जाने की आशंका है। जिस कारण भूमिपुत्रों में चिंता बढ़ रही है।

गत दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जबकि करीब एक सप्ताह से अधिक दिनों से कोहरा और धुंध का काफी असर हो रहा है। तेज शीतलहर और गलनभरी सर्दी से पारे में गिरावट हो रही है। जिससे हाडकंपाने वाली सर्दी से जनजीवन काफी प्रभावित हो रही हैं। जिले में रविवार सुबह 11 बजे घना कोहरा छाया रहा। इससे दिनभर गलन भरी सर्दी का असर रहा। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही। घने कोहरे से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गत दिनों से कई इलाकों में पाले का असर देखा जा रहा है। जिससे फसलों में प्रभाव दिखाई दे रहा है। खासकर सब्जीवर्गीय फसलों में असर देखा जा रहा है। इसके अलावा फसल वर्गीय में पपीते में असर दिखाई देने लगा है।

सब्जी के पौधों में नुकसान

जिले में पाला पडऩे से सब्जी वर्गीय फसलों में नुकसान देखा जा सकता है। इसमें टमाटर, गोभी, बैंगन, मिर्ची के साथ बेलवर्गीय में भी नुकसान हुआ है।

छोटीसादड़ी. क्षेत्र में लगातार सर्दी का असर जारी है। दिन में लोग अलाव जलाकर ताप रहे हैं। रविवार सुबह 10 बजे तक नगर व क्षेत्र में कोहरा छाया रहा, जिसके कारण सर्दी और बढ़ गई। सडक़ पर वाहन चालकों को वाहनों को चलाना मुश्किल हो गया। हाइवे से निकलने वालें वाहन चालकों को वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे से खेतों में खड़ी कुछ फसल को नुकसान होगा तो कुछ को फायदा होगा।

अरनोद. सुबह से ही कोहरा और धुंध काफी अधिक रही। हालात यह रही कि लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिली। इससे लोग 11 बजे तक भी घरों से बाहर नहीं निकले। इसके साथ ही वाहनों को 10 बजे तक भी हैड लाइटें लगाकर रैंगना पड़ा। गत दिनों से पाले का भी असर देखा जा रहा है। किसान पन्नालाल धनगर, अशोक भावसार ने बताया कि कलौंजी, धनिया, सब्जी में नुकसान देखा गया है। पौधे झुलस गए है। इससे उत्पादन पर काफी असर पड़ेगा।

जिले में बुवाई की स्थिति

फसल इस वर्ष

गेहूं 65530

जौ 2000

चना 28000

मसूर 2000

सरसों 16000

अलसी 3000

अन्य 28000

कुल 152000

(आंकड़े कृषि विभाग के अनुसार)

