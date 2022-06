Estimates are made from the birds coming on the migration aप्रवास पर आने वाले वाले पङ्क्षरदों से लगाया जाता है अनुमान

प्रतापगढ़ Published: June 06, 2022 03:01:01 pm

कांठल पहुंचे मानसूनी प्रवासी पङ्क्षरदे: कांठल में एक पखवाड़े बाद हो सकता हैं मानसून का प्रवेश

प्रतापगढ़. मानसून के दौरान में प्रजनन के लिए प्रवास पर आने वाले देसी और विदेशी पक्षी कांठल के जंगल में पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही जंगल के चुङ्क्षनदा स्थानों पर प्रवासी पक्षियों के व्यवहार, कलरव व गायन से वातावरण में रस घुलने लगा है। यहां प्रवास पर आने वाले वाले पङ्क्षरदों से अनुमान लगाया जा रहा है कि कांठल में करीब एक पखवाड़े बाद मानसून का प्रवेश होगा।

गौरतलब है कि प्रतापगढ़ के जंगल जैव विविधता से भरपूर हैं, इससे मानसूनी प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। ये पक्षी मई अंतिम सप्ताह से आने लगे हैं। जो सितम्बर तक जंगल में ही प्रवास पर रहेंगे। इसके बाद अपने बच्चों के साथ मूल स्थान को चले जाते हैं। ये पक्षी दक्षिणी और मध्य भारत के साथ हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों से आते हैं। जो यहां के जंगल में रहते है।

कई प्रजातियों के पक्षी

कांठल समेत आसपास के जिलों के जंगलों में मानसून के दौरान प्रजनन प्रवास पर आने वाले पक्षियों में कई पक्षी शामिल है। इसमें हिमालय की तराई से एशियन ब्राउन फ्लाई कैचर प्रमुख है। यूरेशियन कुक्कु, जैकोबिन कुक्कू(चातक पक्षी) ये भारत से बाहर से आते है। ये खुद अपना घोंसला नहीं बनाते है। दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे देते है। इसलिए इन प्रवासी पक्षियों के पीछे ये भी चले आते है।

कांठल के अलावा यहां के जंगलों में भी पहुंचे

सीातामाता अभयारण्य प्रमुख रूप से है। इसके साथ भंवरमाता के जंगल, सरिस्का, रणथम्बोर, चित्तौड$गढ़ के बस्सी अभयारण्य, सेमलपुरा के घाटा के जंगल, बांसवाड़ा, सीमावर्ती डूंगरपुर के जंगल में, फुलवारी नाल, केवड़े की नाल, रावतभाटा और भैंसरोडगढ़, उदयपुर, झामेश्वर, कुंडेश्वर, माउंट आबू, उबेश्वर के जंगल, रणकपुर के जंगल, कुंभलगढ़ के जंगल, मुकुंदरा अभयारण्य में भी कई प्रवासी पक्षी पहुंचे है। कुछ पक्षी स्थानीय भी है, लेकिन मानसून पूर्व इनकी तादाद बढ़ जाती है। जो प्रजनन के लिए आने के कारण बढ़ती है। दक्षिण भारत से भी पहुंचने लगे

दक्षिणी भारत से आने वाले पक्षियों में ऑरेंज हैउेड थ्रश, इंडियन पिट्टा, ब्लैक हैडेड कुक्कू श्राइक, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, व्हाइट थ्रोटेड ग्राउंड थ्रश, इंडियन ब्लैक बर्ड, यूरेशियन गोल्डन ऑरिऑल, मलाबार व्हिसङ्क्षलग थ्रश, मलाबार विसङ्क्षलग थ्रश, कॉमन हॉक कुक्कू आदि शामिल हैं। जो ब्लैड हुडेड ऑरिऑल, अभी जंगल में आ चुके है। चैस्टनट टेल्ड स्टारङ्क्षलग भी प्रमुख रूप से है। जंगल के विशेष पर्यावरण को दर्शाते है

जंगलों और पेड़-पौधों पर पक्षियों का प्रवास कई वर्षों से चलता आ रहा है। जिससे इनकी संख्या का विस्तार उपयुक्त आवास स्थलों पर होता रहता है। यह गतिविधियां जंगल के विशेष पर्यावरण को दर्शाते है। यह प्रवास हजारों सालों से चला आ रहा है। इन आवासों के खत्म होते ही जंगलों के विस्तार व पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इनका संरक्षण किया जाए। घने जंगलों में आग व कटान से बचाया जाए। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

देवेन्द्र मिस्त्री, पक्षीविद्, प्रतापगढ़

