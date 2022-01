Fertilizer is not being supplied in Pratapgarh's Lamps प्रतापगढ़ के लेम्पस में नहीं हो रही खाद की आपूर्ति



जिले में गत दिनों से जहां रबी की फसल के लिए खाद की कमी बनी हुई है। वहीं सहकारी संस्थाओं पर खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

प्रतापगढ़ Published: January 08, 2022 08:35:56 am

Fury among employees, memorandum submitted to collector



जिले में गत दिनों से जहां रबी की फसल के लिए खाद की कमी बनी हुई है। वहीं सहकारी संस्थाओं पर खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही है। ऐसे में सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिमसें बताया गया कि इफको प्रतिनिधि की ओर से गत माह से लेम्सप में खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही है। जबकि जिले में तीन रैक खाद की पहुंच चुकी है। इस खाद को कम्पनी के आउटलेट और इफको बाजार में ही आपूर्ति की जा रही है। जिससे लेम्पस पर आए दिन किसानों के झगड़े बढ़ते जा रहे है। लेम्पस के साथ भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही संस्थाओं को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इफको को लेम्पस पर खाद की आपूर्ति के लिए पाबंद करने की मांग की गई।IFFCO accused of discrimination in supply of urea

अरनोद. क्षेत्र के सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जिसमें इफको द्वारा समितियों में खाद की आपूर्ति कराने की मांग की गई। इस दौरान सहकारी समितियों के व्यवस्थापक आदि मौजूद रहे।

यूरिया की कमी, अब होगी आपूर्ति

छोटीसादड़ी. जिले में किसानों को रबी में यूरिया की कमी से परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना किसानों के लिए यूरिया उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मंत्री आंजना ने बताया कि वे निरंतर उच्चाधिकारियों से संपर्क में है। सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिले के किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उर्वरक की समुचित सप्लाई को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया एवं आयुक्त कृषि डॉ. ओमप्रकाश से संपर्क में है। कृषि विस्तार उप निदेशक शंकरलाल जाट ने बताया कि जिले में अक्टूबर 2021 से अब तक 32,246 मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त होकर वितरित हो चुका है। वर्तमान में चंदेरिया रेक पॉइंट पर इफको कंपनी के रेक लगी हुई है। जिसमें जिले को लगभग 800 मैट्रिक टन यूरिया मिला, जिसका वितरण किया जा रहा है।

एनएफएल की रेक से भी शनिवार सुबह 6 बजे तक जिले को 875 मैट्रिक टन यूरिया पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त चंबल फर्टिलाइजर से भी सडक़ मार्ग द्वारा 150 मैट्रिक टन यूरिया जिले को प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में जिले के कृषकों से आह्वान है कि आवश्यकता अनुसार ही यूरिया का क्रय करें। आने वाले दिनों में जिले को यूरिया उर्वरक की कोई कमी ना हो। इसके लिए जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी निरंतर प्रयासरत हैं।

