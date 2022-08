थोड़ा रख कर दिया वो दान, सब कुछ दान किया वो त्याग

He donated a little, donated everything, he sacrificed

प्रतापगढ़ Updated: August 22, 2022



प्रतापगढ़. साध्वी धैर्य निधि की पावन निश्रा में गुमानजी के मंदिर स्थित श्री भुवन भानु सभा भवन में परमात्मा की भक्ति मय माहौल में सुगन्धित पुष्पों से निर्मित समवशरण में चौमुखी अरिहंत परमात्मा के अतिशय को दर्शाती अष्ट प्रतिहार्य संगीतमय वंदनावली हुई और परमात्मा की आराधना और साध्वी के मंगल प्रवचन हुए। अरिहंत परमात्मा के कृत्रिम समवशरण के अवसर पर बड़ी संख्या में सकल जैन संघ उपस्थित रहा और परमात्मा की भक्ति का आनंद लिया। अष्ट प्रतिहार्य वंदना वली के दौरान साध्वी ने कहा कि इंसान को अपने अंदर के राग द्वेष को खत्म करना है तो सबसे पहले उसे अपने अहंकार को तोडऩा चाहिए जो राग द्वेष के आतंक को खत्म करें वो आतंक दर्शी। मनुष्य को हमेशा विनम्र और झुक कर रहना चाहिए जो जितना झुका है उतना ही ऊंचा हुआ है। साध्वी ने कहा कि आज कुर्सी के आकर्षण के पीछे इंसान कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है कहीं भी झुकने को तैयार है लेकिन परमात्मा के सामने झुकना नहीं चाहता है जबकि परमात्मा के पास ङ्क्षसहासन है और परमात्मा ङ्क्षसहासन हमेशा दूसरों के लिए छोडऩे को तैयार है। परमात्मा निर्भय है और परमात्मा से सारा जगत निर्भय होकर अपना जीवन जी रहे हैं । साध्वी ने कहा कि इंसान को मोह का त्याग कर परमात्मा को हृदय के ङ्क्षसहासन पर बिठाकर रखना चाहिए जिससे उसके सभी भाई का अंत हो और परमात्मा से सदा के लिए उसका प्रेम हो जाए । दुंदुभी की व्याख्या करते हुए साध्वी ने कहा कि दुंदुभी ह्दय के मोह को हटाती है । साध्वी ने कहा कि हमारी भक्ति और श्रद्धा कमजोर हो गई है, इस कारण से हमें परमात्मा मूर्ति और स्टेच्यू के रूप में प्रतीत होते हैं, जबकि भक्ति और श्रद्धा हो तो साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। साध्वी ने उपस्थित सकल संघ से कहा कि हमें सदा परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका आशीर्वाद छत्र की तरह सदैव हमारे बना रहे और हमें पापों की वर्षा से बचाए रखें । साध्वी ने कहा कि परमात्मा से ज्यादा रूपवान कोई नहीं है फिर भी उन्हें कोई अहम नहीं है। अशोक वृक्ष की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा कि जो शोक का निवारण करें वह अशोक । जिस प्रकार परमात्मा दुर्जन और सज्जन में कोई भेद नहीं करता उसी प्रकार वृक्ष भी बिना भेदभाव के दुर्जन और सज्जन को छाया और फल प्रदान करते हैं । परमात्मा सदैव उन लोगों के साथ है जिनका मन निर्मल है। समवशरण की शक्ति का बखान करते हुए साध्वी ने कहा कि जो चोर को भी परमात्मा के मार्ग की ओर प्रशस्त कर दें वह समवशरण है । पुष्प की विवेचना करते हुए साध्वी ने कहां के पुष्प के अंदर कोमलता है सुगंध है और सौंदर्य है पुष्प कभी भी उसको कुछ ले जाने पर सामने से जवाब नहीं देता है और सदा सुगंध फैलाता है। पूजा, प्रार्थना के दो प्रकार बताते हुए कहा कि पूजा दो प्रकार की होती है एक ऐश्वर्य आराधना और एक होती है माधुर्य परमात्मा को अपना संपूर्ण समझ कर उनके साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाना माधुर्य प्रार्थना कहलाता है। ऐश्वर्या प्रार्थना और आराधना के कारण भी कई लोगों ने केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया है।

