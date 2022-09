एक ही दिन में पौने चार सौ गायों में फैला संक्रमण



In a single day, the infection spread to four hundred cows

प्रतापगढ़ Published: September 04, 2022 08:14:15 am



अब तक जिले में 12 सौ के पार हुआ लंपी संक्रमण का आंकड़ा

21 गायों की हो चुकी मौत

प्रतापगढ़. जिले में अब गायों में संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में शनिवार को मिली रिपोर्ट में एक ही दिन में पौने चार सौ गायों में लंपी संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में आंकड़ा 1215 पहुंच गया है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। जिले में अब तक 21 गायों की मौत हो चुकी है। हालांकि जिले में रिकवरी का आंकड़ा भी बढकऱ 184 तक पहुंच गया है। लेकिन संकमण के मुकाबले रिवकरी का आंकड़ा काफी कम है। वहीं जिले में गोट पॉक्स के टीके लगाने की गति भी बढ़ा दी गई है। अब तक 12 हजार 711 गोवंश को टीके लगाए जा चुके है। पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. जयप्रकाश परतानी ने बताया कि जिले में लंपी संक्रमण से ग्रसित गायों की संख्या शनिवार को 377 और बढ़ गई है। ऐसे में आंकड़ा बढकऱ 1215 तक पहुंच गया है। जिले में शनिवार को 101 गायें रिकवर हो गई है। जिससे यह आंकड़ा अब तक 184 तक पहुंच गया है।

करजू. ग्राम पंचायत करजू में लंपी से संक्रमित दो गायें मिली है। जगदीश पारीक व हीरालाल जणवा ने बताया कि लंपी वायरस की चपेट में दो गायें आ गई। जिसका इलाज पशु चिकित्सक उषाकुमारी निनामा द्वारा किया जा रहा हैं।

चिकित्सक ने पशुपालकों को बताया कि बाहर से कोई पशु आ रहे उनका नियमित उपचार करवाना चाहिए। यदि लंपी वायरस जैसी बीमारी के पशुओं को रखने के लिए होम आईसोलेशन जरूर कर लें। ताकि संक्रमित पशु को वहां पर रखकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। जिससे अन्य पशु बीमारी के चपटे में ना आ सके।

मृत पशुओं को आवश्यक रूप से में दफनाना या मिट्टी से ढंकने चाहिए। इसके लिए पशुपालन विभाग के कर्मचारी को सूचना दी जानी चाहिए। रोकथाम के लिए नियमित रूप से सोडियम हाईपो क्लोराइट या साईपर मेथ्रिन का स्प्रे करने को कहा। साथ ही गिलोय, काली मिर्च, हल्दी के लड्डू या काड़ा बनाकर पिलाने से भी लंपी संक्रमित पशु जल्दी ठीक होता हैं।

एक ही दिन में पौने चार सौ गायों में फैला संक्रमण

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें