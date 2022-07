खेतों में बढ़ रहा दवाइयों का उपयोग



Increasing use of medicines in the fields

प्रतापगढ़ Published: July 29, 2022 01:50:42 pm



प्रतापगढ़ जिले में पिछले समय से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग बढ़ा

खेतों में होने लगी उर्वरा शक्ति में कमी

खरीफ में हो रही सबसे अधिक खपत

प्रतापगढ़. खेतों में बढ़ते रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से कांठल भी अछूता नहीं रहा है। खेतों में उत्पादन बढ़ाने की आस में किसान जरूरत से अधिक रासायनिक, खरपतवारनाशक और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि किसान अपनी परम्परागत जैविक खाद और विधियों को भूलते जा रहे हंै। इसका नतीजा यह हो रहा है कि खाद्यान्न दूषित हो रहा है, वहीं जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है। इन दिनों खरीफ की फसल में सबसे अधिक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। कम समय में अधिक उत्पादन की खातिर इस होड़ में किसान अंधाधुंध कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हंै। इससे खेत और भी खराब हो रहे है और फसल में भी इस जहर का असर हो रहा है।

लगातार बढ़ रहे खरपतवार नाशक और कीटनाशक

कांठल के खेतों में गत वर्षों से खरपतवार और कीटनाशक का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण खेतों की मिट्टी दूषित होती जा रही है। जिले में रबी और खरीफ की सीजन में पिछले वर्षों से खपत लगातार बढ़ी है।

हो रहा दुष्प्रभाव

रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से फायदा कम है और नुकसान अधिक। ऐसे में खेतों उर्वरा शक्ति कम होती है। जो खाद्यान्न उत्पादित होता है, उसके उपयोग से मनुष्य शरीर में भी प्रतिकूल प्रभाव होता है। इनके उपयोग से कैंसर समेत कई जानलेवा रोग होते हंै।

खरपतवारनाशक का कर रहे छिडक़ाव

स्वरूपगंज.

क्षेत्र के आसपास के गांव में किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं। किसान बता रहे हैं कि सावन के महीने में रिमझिम बारिश की वजह से अपने पारंपरिक संसाधनों से खरपतवार नहीं हटा पाए। अब दवाइयों का स्प्रे कर खरपतवार नष्ट करने में जुटे हुए हैं। ने बताया जा रहा की सोयाबीन की फसल पर इल्ली का प्रकोप होने लगा है। नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिडक़ाव करने में लगे हैं। निर्धारित मात्रा में प्रयोग करें

यह सही है कि प्रतापगढ़ जिले में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की खपत लगातार बढ़ती जा रही हैै। किसानों को जैविक खेती की तरफ आना होगा। लेकिन अधिकांश किसान जानकारी के अभाव में अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को चाहिए कि समय पर और कृषि विभाग की सलाह के अनुसार ही आदान का उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक उपयोग से सभी तरह का नुकसान ही होता है। ऐसे में किसानों को सावचेत रहना है।

गोपालनाथ योगी, कार्यवाहकउप निदेशक, कृषि विस्तार, प्रतापगढ़ पढ़ना जारी रखे

