Instead of allotted in Parasola, tubewell, पारसोला में आवंटित के बजाए अन्य स्थान पर ट््यूबवेल, स्टोरेज टंकी ओर इलेक्ट्रीक रूम बनाए

प्रतापगढ़ Published: June 26, 2022 08:59:43 am



पारसोला. प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल कनेक्शन दिया जाना है। इसके तहत जलदाय विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाखों रुपए लगाकर योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा हैं। पारसोला कस्बे में भी हांडली मगरी मोखमपुरा, कितोडिय़ा मगरी पर पांच लाख लीटर क्षमता वाली पानी की दो टंकी एवं ढाई लाख लीटर का सीडब्ल्यूआर स्टोरेज का कार्य निर्माणाधीन है। ग्राम पंचायत ने जलदाय विभाग को टंकी निर्माण के लिए दोनों जगह पर पांच-पांच बिस्वा जमीन उपलब्ध कराई है। लेकिन विभाग की अनदेखी के चलते ठेकेदार ने आवंटित जमीन के अलावा अन्यत्र जमीन पर स्टोरेज ओर बिजली घर बना दिया है। ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र मिनी सचिवालय की जमीन पर बन रहे स्टोरेज ओर बिजली घर दोनों गलत है। ठेकेदार द्वारा कस्बे में मांडवी रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की 9 मीटर चौड़ी सड$क से सटाकर ट््यूबवेल खोदकर सड$क को संकड़ी कर दिया है। मिनी सचिवालय के नाम एक बीघा सात बिस्वा जमीन आवंटित हैं। इस जमीन पर पटवार भवन, कृषि विभाग, सहकारी समिति, सभा स्थल सहित कई विभाग बने हुए हैं। कुछ प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत के सरपंच, पटवारी ने बताया कि जब ठेकेदार ने कार्य शुरू तब भी मना किया था। लेकिन उसने गोलमोल बात करते हुए कहा कि यह तो सिर्फ लेवल के लिए बेस बना रहे हैं बाद में तोड़ दिया जाएगा। ऐसे में जलदाय विभाग द्वारा स्टोरेज, बिजली घर अन्यत्र बनाकर विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

धोखे में रखकर किया जा रहा निर्माण

पारसोला कस्बे में हर घर को नल कनेक्शन के लिए ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है। लेकिन मुझे धोखे में रखकर अटल सेवा केंद्र की जमीन पर स्टोरेज ओर बिजली रूम बना दिया है। मैंने जब विभाग और ठेकेदार से पूछा तो गोलमोल जानकारी दी। ठेकेदार द्वारा सड$क से सटाकर ट््यूबवेल खोद दिया और बीना स्वीकृति के मिनी सचिवालय की जमीन पर निर्माण कर दिया है।

जीवाराम मीणा, सरपंच पारसोला

दिया जाएगा नोटिस

ग्राम पंचायत ने जलदाय विभाग को हांडली मगरी मोखमपुरा ओर कितोडिय़ा में जमीन दी है । इसके अलावा अन्य जगहों पर कार्य हो रहा है, तो नोटिस दिया जाएगा।

अशोक मीणा, ग्राम विकास अधिकारी पारसोला

नहीं है जानकारी

इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं एईएन से जानकारी लेता हूं।

रामकेश मीणा, एक्सईन जलदाय विभाग

आवंटित जमीन पर नहीं बना रहे

पटवार हल्का पारसोला ने जलदाय विभाग को दोनों जगह के लिए पांच-पांच बिस्वा जमीन आवंटित की है। स्टोरेज ओर इलेक्ट्री रूम मिनी सचिवालय की जमीन पर बन रहा है।

लच्छीराम मीणा, पटवारी पारसोला

