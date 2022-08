रक्षा सूत्र भेजने में संस्थान और संगठन आ रहे आगे



Institutions and organizations are coming forward in sending defense sources

प्रतापगढ़ Published: August 11, 2022 08:05:57 am



प्रतापगढ़. हमारे जवानों के लिए रक्षा और रक्षाबंधन के त्योहार का यह संगम यादगार रहे, इसीलिए राजस्थान पत्रिका ने रक्षकों की राखी अभियान शुरू कर रखा है। 15 अगस्त का वो दिन नजदीक आ रहा है, जब देश को आजादी मिली। इससे ठीक पहले 11 अगस्त को रक्षा के ऐसे ही भरोसे का पर्व रक्षाबंधन भी आएगा, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध कर अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने घरों से दूर तैनात हर जवान को अपनी बहन से मिलकर रक्षा सूत्र बंधवाने का मौका मिले। ऐसे में इसके तहत हमारी माता, बहनों की ओर से सैनिकों को राखियां भेजी जा रही है। राजस्थान पत्रिका इन रक्षासूत्रों में पिरोई भावनाओं को सैनिकों तक पहुंचाएगा। सैनिकों के प्रति सम्मान के इस उत्सव में शहरों के कई संगठन भी भूमिका निभाएंगे।

रक्षकों की राखी अभियान के अंतर्गत एपीसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हाथों से निर्मित राखियां देश की सरहद पर सतर्क और सजग रहकर रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए पत्रिका परिवार को प्रदान की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. संजय गिल ने बताया कि एपीसी महाविद्यालय में संचालित सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद के तत्वावधान में छात्र एवं छात्राओं द्वारा राखियों का निर्माण कर उन्हें प्रेषित करने के लिए पैङ्क्षकग के माध्यम से पत्रिका को सौंपी। इस अवसर पर इस अवसर पर सीपी चौहान, बीएल आंजना, अजीतङ्क्षसह राठौड़, पूजा शर्मा, पूजा टांक, लक्की सिसोदिया, निरंजन वैष्णव, नवीन ग्वाला, हिमांशु तिवारी, सोनिया नागबानी, त्रिभुवन जोशी, रत्ना श्रीवास्तव, रेनू शर्मा आदि सदस्य उपस्थित रहे। वहीं हस्त निर्मित राखी के निर्माण में माया पाटीदार, लोकेंद्र कुमार, हिना गारू, सोनाली शर्मा, आयुष सेन, रोहित माली, अंकित पाटीदार, राघव गांधी आदि का सहयोग रहा।

प्रतापगढ़ शहर के विभिन्न संस्थानों ने भी राखियां भेजी है। जिसमें एपेक्स इंस्टीट््यूट की ओर से देश पर तैनात जवानों के लिए राखियां पत्रिका कार्यालय में जमा करवाई गई। इस मौके पर सतीश सोनी ने राखियां सौंपी।

वहीं इसी के साथ कैरियर कन्सर्न परिवार की ओर से भी सैनिकों के लिए पत्रिका कार्यालय में जमा करवाई गई। संस्था के योगेश योगी, सत्यनारायण योगी, मांगीदेवी, रवि योगी, मीना योगी, नेहा योगी, अमित योगी आदि मौजूद थे। प्रतापगढ़ शहर की ललिता सालवी, कंचन सांवले ने सैनिकों के लिए राखी जमा करवाई।

करजू. राजस्थान पत्रिका के रक्षकों की राखी अभियान के तहत यहां सोमवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें अभियान के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि 15 अगस्त का वो दिन नजदीक है, जब देश को आजादी मिली। इससे ठीक पहले 11 अगस्त को भरोसे का पर्व रक्षाबंधन भी आएगा। जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध कर अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होंगी। इसीलिए राजस्थान पत्रिका ने रक्षकों की राखी अभियान शुरू किया है। इसके तहत सैनिकों को राखियां भेजी जाएंगी। राजस्थान पत्रिका इन रक्षासूत्रों में पिरोई भावनाओं को सैनिकों तक पहुंचाएगा। इस अभियान को लेकर करजू गांव की बहनों ने राखियां बनाई। जिसमें खुशी साहू, नीलू जणवा, चेतना जणवा, संजू नागौरी, मोनिका जणवा, सोनू सेन, जया सुथार ने कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका के रक्षकों की राखी अभियान की सराहना की।

विद्यार्थियों ने भेजी राखियां

प्रतापगढ़. यहां शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पालीवाल गली की ओर से विद्यार्थियों ने राखियां भेजी गई। प्रधानाचार्य सुबोधकुमार मीणा ने बताया कि राजस्थान पत्रिका के रक्षकों की राखी अभियान के तहत यहां के विद्यार्थियों ने सौ राखियां भेजी है।

अरनोद. राजस्थान पत्रिका के अभियान के तहत यहां मातृ शक्ति समूह, दुर्गा वाहिनी और सुरक्षा सखी की ओर से डेढ़ सौ राखियां भेजी गई। विहिप के दीपक प्रतापति ने बताया कि इस मौके पर अनिता महंत, इदं्रा राठौर, ममता प्रजापत, ललिता लोहार, सुमित्रा मीणा,सविता नाथ, विद्या लोहार, हेमा नाथ, टीना नाथ, संगीता बैरागी आदि मौजूद रहे।

ऐसे पहुंचेंगे सैनिकों तक रक्षा सूत्र

इन राखियों को भारतीय सेना और बीएसएफ की छावनियों तक पहुंचाया जाएगा। जिन शहरों में छावनियां हैं, वहां 15 अगस्त को ये राखियां डिलीवर होंगी। जहां नहीं हैं, ऐसे स्टेशनों पर भी इन राखियों को नजदीकी छावनी वाले केन्द्र तक भेजा जाएगा।

विभिन्न संगठन आ रहे आगे

जिले में रक्षकों को राखी भेजने के लिए रोजाना विभिन्न संगठन आगे आ रहे हैं। पत्रिका कार्यालय में शनिवार को विभिन्न संगठनों सहित आमजनों की ओर से राखियां भिजवाई गई।

