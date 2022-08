मन को विचारों से मुक्त करना आवश्यक



it is necessary to free the mind from thoughts

प्रतापगढ़ Published: August 21, 2022 08:54:37 am



अरनोद कस्बे के नृरसिहं मंदिर पर चातुर्मास का आयोजन जारी है। यहां संत सत्यानन्द सरस्वती की धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस समय राम और लक्ष्मण महाराज जनक की स्वयंवर सभा में गए। देखने वाले अनेक थे और दिखाने वाले एक थे। एक आदमी अच्छा है तो वो सबकों अच्छा लगना चाहिए, अगर बुरा है तो सबको बुरा लगना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता है। अच्छे से अच्छा आदमी बहुत को बुरा लगता है। बुरे से बुरा आदमी बहुत को अच्छा लगता है। आकाश में घूमने वाले बादलों मे एक भक्त को तो भगवान के दर्शन होते है तो एक फिल्मी दिमाग के आदमी को अभिनेता व अभिनेत्री दिखाई देते है। एक डरपोक और भयभीत आदमी को भूत-प्रेत दिखाई देते है। इसी प्रकार किसी को यह संसार दु:खों से भरा दिखाई देता है। भक्तों को यह संसार आनन्दमय दिखाई देता है। इसलिए मन को विचारों से मुक्त करेंगे तो जैसा है सत्य वैसा ही सत्य साफ दिखाई देगा।

प्रतापगढ. परमात्मा को अपना सबकुछ मान कर उसे अपने परिवार के सदस्य जैसे संबंध बनाने वाला व्यक्ति सदैव हर परिस्थिति में निङ्क्षश्चत रहता है। परमात्मा से मंदिर में मांगने नहीं मिलने जाना चाहिए। जिस तरह खराब रेल का डिब्बा इंजन से जुड़ कर कहीं पर भी जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य का संबंध परमात्मा से जुडऩे पर भवसागर से तर जाता है । साध्वी धैर्य निधि ने गुमानजी मंदिर में श्री भुवन भानु सभा भवन में यह बात कही। साध्वी ने कहा कि यदि परमात्मा से मनुष्य अपना संबंध बना लेगा तो उसे किसी भी प्रकार की ङ्क्षचता नहीं होगी । परमात्मा भाव के भूखे हैं इसलिए उनकी भाव के साथ भक्ति करनी चाहिए । उन्होंने कहा कि परमात्मा से संबंध बनाने के बाद उनके निर्देशों का पालन अन्याय अत्याचार झूठ कपट चोरी अपरिग्रह का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को जो परमात्मा को पसंद नहीं है उन चीजों का उनसे संबंध बनाने के बाद उनका त्याग कर देना चाहिए सभी सही अर्थों में परमात्मा की आराधना सार्थक होगी। प्रभु द्वारा बताए गए नियमों का जहां पालन होगा वहां परमात्मा से रिश्ते भी मजबूत होंगे। मनुष्य को अगर मोक्ष का सुख देखना है तो साधु का मुख देखें किस प्रकार साधु के मुख पर परमात्मा से संबंध बनाने के बाद उनमें रिफ्लेक्शन आया है। साध्वी ने कहा कि हम महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर की नहीं मानते हैं । कुदरत कभी अन्याय नहीं करती है जो किया है उसका फल भुगतना ही पड़ेगा इसलिए अपनी भव -भवो को सुधारने के लिए परमात्मा का भाव से संबंध बनाते हुए उनका आराधन करना होगा , उन्होंने कहा कि जो धर्म के लिए प्रेरित करें वह धर्मपत्नी। प्रवचन के दौरान साध्वी ने श्री कृष्ण और सुदामा की भाव की मित्रता का उदाहरण देते हुए बताया कि परमात्मा किस तरह भाव के भूखे हैं जो निर्धन सुदामा के द्वारिकापुरी में आने पर उनका अश्रुओं से पाद प्रक्षालन कर स्वयं के आसन पर उन्हें आसीन किया। साध्वी ने पांडुरंग शास्त्री की बात को बताते हुए कहा कि इस दुनिया में स्त्री जैसी निङ्क्षश्चत कोई नहीं है। श्री गुमान जी के मंदिर में रविवार को कृत्रिम समवशरण में चौमुखी अरिहंत परमात्मा के अतिशय को दर्शाति अष्ट प्रतिहार्य वंदनावली होगी और पूजा के साथ-साथ प्रवचनों का आयोजन भी होगा।

