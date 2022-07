सावन के दूसरे सोमवार को निकली कावडय़ात्रा, भोलेनाथ का किया अभिषेक

सावन के दूसरे सोमवार को निकली कावडय़ात्रा, भोलेनाथ का किया अभिषेक

प्रतापगढ़. प्रतापगढ़. सावन के दूसरे सोमवार पर जिले के शिवालयों में कई आयोजन किए गए। इसके तहत शिवालयों मेें सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई। सुबह से ही कई गांवों में कावड़ यात्रा निकाली गई। जो शिवालयों तक पहुंची। जहां भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। सुबह से हो ही रिमझिम बारिश में काफी उत्साह रहा। कावड़ यात्रा पर बारिश ने भी अभिषेक किया। शाम को दीपेश्वर मंदिर की शाही सवारी निकाली गई। सावन के दूसरे सोमवार को दीप नाथ महादेव मंदिर पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रही। यहां पूजा की और अभिषेक किए गए। वहीं दूसरी ओर कावडय़ात्राओं में डीजे बंद कराने पर लोगों में आक्रोश देखा गया। भाजपा के अरनोद मंडल अध्यक्ष राजेश कुमावत ने कहा कि एक तरफ यूपी और मध्यप्रदेश में कावडय़ात्रियों पर फूल बरसाए जा रहे है। यहां डीजे बंद कराया जा रहा है।

सालमगढ़. सावन के दूसरे सोमवार सालमगढ़ से कावड़ यात्रा निकाली गई। जो क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री नीलकंड महादेव मंदिर से शुरू हुई। जो विभिन्न मार्गों से होते हुए खरखड़ा गांव महादेव मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ही नहीं निकाल पाए थे। इस कारण ग्रामीणों में कावड़ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कस्बे से काफी संख्या में श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल हुए। कस्बे से कांवडिय़ों ने नाचते गाते भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए खरखड़ा पहुंचे। जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रसादी वितरित की गई।

कनाड़. निकटवर्ती नागदी गांव से कमलेश्वर महादेव तक शिव भक्तों ने कावड़ यात्रा निकाली। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश पाटीदार ने बताया कि नागदी से कमलेश्वर महादेव तक कावड़ यात्रा निकाली। जो कमलेश्वर महादेव में अभिषेक करवाकर कावड़ यात्रा का समापन किया गया। डीजे पर पूर्ण पाबन्दी रही। जिसकी पालना करते हुए ढोल के साथ निकाली गई पर डीजे की परमिशन नही मिलने पर शिव भक्तों में काफी रोष था।

अरनोद. प्रसिद्ध तीर्थ गौतमेश्वर महादेव में कई गांवों से निकाली गई कावडय़ात्रा पहुंची। जहां भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। मध्यप्रदेश के बनी से निकली कावड़ यात्रा भावगढ, नोगावा होकर अरनोद पहुंची। जहां अरनोद मुख्य चोराहे युवा टीम के साथियों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। राजस्थान सरकार द्वारा डीजे पर बेन लगाने से काफी निराशा हुई।

