घंटाली सीएचसी में बेड की कमी, नवजात के साथ जमीन पर सोई प्रसूता

Lack of beds in Ghantali CHC, maternity slept on the ground with newborn

प्रतापगढ़ Published: September 03, 2022 08:19:08 am

ग्रामीणों ने की चिकित्सालय में बेड उपलब्ध कराने की मांग

प्रतापगढ़. ग्रामीणों के सेहत के लिए कई अस्पताल खोले जा रहे है। लेकिन संसाधनों के अभाव में इनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला जिले के आदिवासी इलाके घंटाली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में देखने को मिला। यहां बेड की कमी होने पर प्रसूताओं और नवजात को फर्श पर सुलाना पड़ा। ऐसे में यहां के ग्रामीणों में रोष फैल गया। ग्रामीणों ने यहां बेड उपलब्ध कराने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश भील और ऋतुराज ने बताया कि यहां स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत तो कर दिया गया है। लेकिन ना तो चिकित्सक है और ना ही पर्याप्त संसाधन है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 30 से 40 हजार जनसंख्या को हेल्थ केयर देने वाले स्वास्थ्य केंद्र घंटाली में प्रसूता के लिए अति आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में एक मां और उसका नवजात परिजनों के साथ नीचे फर्श पर सुला दिया। जिससे जच्चा व बच्चा दोनों को इंफेक्शन होने की संभावना रहती है। इस संबंध में हाल ही में चार्ज संभाले डॉ. गोपाल मीणा ने बताया कि इस संबंध में जानकारी ली गई है। जिसमें सामने आया कि यहां बेड काफी कम है। उस दिन डिलवरी अधिक होने से प्रसव के बाद प्रसूता को बिस्तर पर फर्श पर सुलाया गया। इसके लिए संबंधित प्रभारी को नोटिस जारी किया जाएगा।

हथुनिया स्कूल में आंदोलन जारी

प्रतापगढ़. हथुनिया में शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। यहां एक शिक्षक प्रेम पारा का स्थानांतरण हो गया था। इसके बाद से ही यहां विद्यार्थी आंदोलन कर रहे है।

इसके लिए आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। विद्यार्थियों ने आधे घंटे स्कूल के गेट के बाहर आधे घंटे प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रेम पारा को हथुनिया स्कूल में लगाने की मांग की गई। प्रेम पारा का स्थानांतरण जिले के गादोला स्कूल में हुआ है। गत 5 दिनों से विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है।

जनसंख्या बढऩा ही सभी समस्याओं का कारण

अरनोद. कस्बे के नरसिंह मंदिर की धर्मशाला में चातुर्मास के तहत धर्मसभा का आयोजन जारी है। जिसमें संत सत्यानन्द ने लक्ष्मण सुमिता प्रसंग सुनाया। उन्होंन कहा कि लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्य से लगा हुआ। सुमित्रा मां के समर्पण का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण की भावना पैदा हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो जाएगा। सम्पूर्ण विश्व की आबादी आठ अरब के करीब है। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। दुख कोई भी नहीं चाहता। जनसंख्या इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। देश की समस्याओं का समाधान तभी होगा जब जनसंख्या पर नियन्त्रण होगा। देश सभी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या का बढऩा है।

जो वृक्ष मधुर और रसीले फल पैदा नहीं कर सकता तो कम से कम वो जहरीले, कड़वे फल तो पैदा नहीं करें।

