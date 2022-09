छोटीसादड़ी में वकीलों ने छठे दिन भी किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार



प्रतापगढ़ Published: September 14, 2022 08:31:12 am

छोटीसादड़ी. अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं की हड़ताल व न्यायिक कार्य का बहिष्कार छठे दिन भी जारी रहा। एडीजे न्यायालय की मांग को लेकर अभिभाषक संघ ने गुरुवार को नगर बंद का आह्वान किया है।

अभिभाषक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा को ज्ञापन देकर मांग की है कि छोटीसादड़ी में एडीजे न्यायालय की मांग पूर्ण नहीं होने से 9 सितम्बर से अभिभाषक संघ छोटीसादडी के समस्त अधिवक्ताओं द्वारा पूर्णरूप से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार और 15 सितंबर को छोटीसादडी बन्द का आह्वान किया है। एडीजे न्यायालय के लिए अभिभाषक संघ ने पूर्व में भी काफी प्रयाय किए गए है। राज्य सरकार को भी पत्र प्रेषित किए है। लेकिन यहाँ पर अभी तक न तो एडीजे न्यायालय की स्थापना हुई है, ना ही केम्प शुरू हुआ है। उपखण्ड क्षेत्र के करीबन 500 से 600 प्रकरण जिला न्यायालय की अदालतों में जेरेकार है। जिनकी पैरवी करने के लिए यहां के अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को प्रतिदिन करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहां की जनता आदिवासी क्षेत्र की अत्यधिक है। ऐसे में प्रतापगढ़ आना जाना महंगा पड़ता है, वकील पैरवी भी महंगी पड़ती है। वकीलों को को भी छोटे-छोटे कार्य के लिए प्रतापगढ़ आना-जाना पड़ता है। जिससे उनको काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। जब तक छोटीसादडी में एडीजे न्यायालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार कोई आदेश पारित नहीं करती है, तब तक अधिवक्ता आज से कोई न्यायिक कार्य न्यायालय में नहीं करेगा। अभिभाषक संघ ने कहा कि छोटीसादड़ी में एडीजे न्यायालय खोलने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ छोटी सादड़ी द्वारा किए जा रहे न्यायिक कार्य का बहिष्कार और हड़ताल का समर्थन कई क्षेत्रों के संघों ने किया है। जिसमें चित्तौड$गढ़, भीलवाड़ा, अरनोद, पीपलखूंट, धरियावद आदि के अभिभाषक संघों ने छोटी सादड़ी अभिभाषक संघ का समर्थन करते हुए जायज मांग बताई है।

कलक्टर स्वामी ने की किसानों से चर्चा

छोटीसादड़ी. नगर के ङ्क्षहदू धर्मशाला में मंगलवार को कृषि विभाग और पंचायत समिति स्तरीय किसान जागरूकता के तहत ब्लॉक स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर किसान हितैषी योजनाओं और उनके लाभ लेने व वर्तमान में किसानों के लिए ङ्क्षसचाई संबंधित संयंत्रों व योजना की जानकारियां दी गई। अध्यक्षता जिला कलक्टर सौरव स्वामी, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान मनोहरलाल आंजना, रणजीत मीणा, समाजसेवी मुस्तफा भाई बोहरा, तहसीलदार मनमोहन गुप्ता, विकास अधिकारी लक्ष्मण खटीक, नायाब तहसीलदार दीपकराज भाटी, भूअभिलेख निरीक्षक दीपक राव मराठा थे। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक बृजवासी ने मौजूद किसानों को फव्वारा संयंत्र, ड्रिप ङ्क्षसचाई, मिनी स्प्रिंकलर, सौर ऊर्जा बगीचा स्थापना आदि के बारे में जानकारी दी। जिला कलक्टर स्वामी ने कृषि विभाग की योजना फार्म पॉन्ड, तारबंदी, मधुमक्खी पालन के बारे में किसानों को जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। किसानों को फसल खराबे की स्थिति में क्या-क्या कार्य समय पर करने चाहिएï, जिससे फसल बीमा क्लेम के लिए किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं आए। जिसमे फसल बीमा खराबे की स्थिति में संबंधित बीमा कंपनी को 72 घंटे पूर्व सूचना देना, फसल खराबे के निरीक्षण के समय खराबी की लिखित सूचना लेना, सभी खराबे वाले खसरा नंबरों की सूचना बीमा कंपनी को देना आदि के बारे में जानकारी दी। वहीं क्षेत्र में गायों में फैल रही लंपी वायरस की बीमारी के बचाव, उपचार, वैक्सीनेशन एवं आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जानकारी दी। कृषि उपनिदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक ने आत्मा योजना की जानकारी दी। संभागीय सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने किसानों एवं अधिकारियों को आभार व्यक्त किया।

