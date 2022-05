Man has to bear the fruits of karma कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है

Man has to bear the fruits of karma कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है

प्रतापगढ़ Updated: May 04, 2022 02:21:28 pm

वनपुरा. निकटवर्ती पडुनी गांव में राधा-कृष्ण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष पर भागवत कथा का आयोजन जारी है। कथा के दूसरे दिन निर्मल चैतन्यपुरी ने भागवत कथा का संक्षिप्त में श्रोताओं को सार बताया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा अवरोध मिटाने वाली उत्तम प्रतिसाद है। भागवत का आश्रय करने वाला कोई भी दुखी नहीं होता है। भगवान शिव ने शुकदेव बनकर सारे संसार को भागवत सुनाई है। साथ ही श्रोताओं को कर्मों का सार बताते हुए कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहा कि भीष्म पितामह छह माह तक बाणों की शैय्या पर लेटे थे। जब भीष्म पितामह बाणों की शैय्या पर लेटे थे। तब वे सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है। जो मुझे इतने कष्ट सहन करना पड़ रहे है। उसी वक्त भगवान कृष्ण पास आते है। तब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि अपने पुराने जन्मों की याद दिलाई। उसी कर्म का फल है जो आप 6 माह तक बाणों की शैय्या पर लेटे है। इसका मतलब है कि कर्म का फल सभी को भुगतना होता है। इसलिए कर्म करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। भागवत भाव प्रधान और भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भगवान पदार्थ से परे है। प्रेम के अधीन है। प्रभु को मात्र प्रेम ही चाहिए। अगर भगवान की कृपा ²ष्टि चाहते है तो उसको सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। भगवान का दूसरा नाम ही सत्य है। सत्यनिष्ठ प्रेम के पुजारी भक्त भगवान के अति प्रिय होते है। कलयुग में कथा का आश्रय ही सच्चा सुख प्रदान करता है कथा श्रवण करने से दुख और पाप मिट जाते है। सभी प्रकार के सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। भागवत कलयुग का अमृत है। सभी दुखों की एक ही औषधि भागवत कथा है। जब मौका मिले तब कथा सुनो और भगवान का भजन करो। अच्छे या बुरे कर्मो का फल हमें जरूर भुगतना पडता है। जब हम स्वयं से पहले दूसरो की चिन्ता करते हैं। अपना पेट भरने से पहले दूसरो का पेट भरते हैं। तब भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ईश्वर ने जिन्हे सक्षम बनाया है, उन्हें दान धर्म सेवा अवश्य करनी चाहिए।

गौशाला में गायों को खिलाया हरा चारा

छोटीसादड़ी. क्षेत्र के जमलावदा गांव में स्थित ग्वाल गोपाल गौशाला में पुण्यतिथि पर गायों को हरा चारा खिलाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय ने बताया कि राधादेवी शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर गौशाला में परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओ ने गायों को हरा चारा खिलाया। इस दौरान महेश गुजराती, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष रुस्तम खां पठान, पार्षद दीपक व्यास, राजकुमार गायरी, अमित गुजराती, सुमित शर्मा, राजेंद्र गोदावत, जितेंद्र साहू, किशोर तेली, अरुण व्यास आदि मौजूद थे।

मलावदा में तुलसी विवाह ६ को

छोटीसादड़ी. क्षेत्र के मलावदा गांव में श्री राम जानकी मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन 6 मई को किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। मलावदा गांव के राम जानकी मंदिर से छोटीसादड़ी के सियाखेड़ी ग्राम पंचायत में स्थित शांति नगर में तुलसी विवाह के लिए जाएगी। रमेशचंद्र पारीक ने बताया कि तुलसी विवाह को लेकर मंदिर समिति द्वारा तैयारियां की जा रही है। पारीक ने बताया कि राम जानकी मंदिर समिति की ओर से 5 मई को भगवान ठाकुरजी की ङ्क्षबदोली गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी। उसके बाद शाम को महा प्रसादी वितरित की जाएगी। 6 मई को ठाकुर जी की बारात प्रात: 6 बजे शांति नगर सियाखेड़ी जाएगी। जहां ठाकुर जी और तुलसी जी का विवाह धूमधाम से किया जाएगा।

