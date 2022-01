pratapgarh weather-जिले में कई इलाकों में मावठ की बारिश

जिले में मावठ की बारिश का दौर दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा।

प्रतापगढ़ Published: January 08, 2022 08:45:47 am

Sometimes torrential and sometimes it's drizzling

-==-जिले में बदले मौसम का असर

-कहीं मूसलाधार तो कहीं बूंदाबांदी

-दिनभर में कई बार बदला मौसम

जिले में मावठ की बारिश का दौर दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। कई इलाकों में मूसलाधार तो कहीं बूंदाबादी का दौर चला। वहीं दिन में मौसम ने कई बार रूप दिखाए। कभी धूप तो कभी छांव और कभी बारिश हुई। कई जगह पर दिनभर कभी फुहारें तो कभी रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। धूप और छांव का दौर भी चलता रहा। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने से सर्दी से राहत मिली।

मोखमपुरा. क्षेत्र में सुबह से बादल छाए रहे। वहीं दोपहर बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। क्षेत्र में 3 बजे बाद जमकर बरसात हुई। वहीं बरसात का दौर शाम तक जारी रहा। मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। जबकि सुबह से ही तेज धूप निकलने के बाद दोपहर को अचानक मौसम परिवर्तन हुआ। जोरदार गरज के साथ 3 बजे से ही झमाझम बरसात का दौर चला।

विद्यालयों में सरस्वती की तस्वीर भेंट करने का चलाया अभियान

--- जिले के 101 विद्यालयों में तस्वीर वितरण अभियान शुरू

करजू/बम्बोरी. निकटवर्ती साटोला निवासी बलवन्तसिंह की स्मृति में उनके पुत्र भूपेंद्रसिंह कृष्णावत ने विद्यालयों और सरकारी संस्थाओं में सरस्वती की १०१ तस्वीर भेंट करने का अभियान शुरू किया गया है। अभियान की शुरूआत भगवती कॉलेज बड़ीसादड़ी के तत्वाधान में करजू स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू किया। भगवती कॉलेज के पुस्तकालय प्रभारी आशीष जणवा ने बताया कि स्व. बलवंतसिंह की स्मृति में अभियान के तहत छोटीसादड़ी व बड़ीसादड़ी तहसील के राजकीय विद्यालय में सरस्वती माता की वितरण किए जाएंगे। अभियान के दौरान बंबोरी, जलोदा, करजू व बिनोता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्या की देवी मां सरस्वती की तस्वीर भेंट की जा रही है। इस अवसर पर आशीष जणवा, पंकज सालवी, लोकेश जणवा, ममता जणवा, कृष्णा योगी ने सहयोग किया।

कोटड़ी में नल योजना के बाद नहीं हटाया मलबा

मोवाई. निकटवर्ती कोटड़ी गांव में में हाल ही में नल येजना के तहत पाइप लाइन डाली गई है। लेकिन ठेकेदार की ओर से यहां का मलबा नहीं हटाया गया है। ऐसे में ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां नल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। मलबा यहां पड़ा रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ठेकेदार को सूचना देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। गांव के जगदीश कुमावत, कृष्णा सुथार, अशोक कुमावत, गोपाल सुथार, राम रतन कुमावत, झमकलाल तेली आदि ने यहां से मलबा हटाने की मांग की है।

