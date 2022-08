कृषि आधारित उद्योग लगने की उम्मीद से जगी विकास की आस

प्रतापगढ़ Updated: August 30, 2022 09:02:19 am



रीको एरिया में लघु उद्योग के लिए भूखंडों का होने लगा आवंटन

विभिन्न फसलों के उत्पादन को देखते हुए प्रोसेङ्क्षसग और क्लीङ्क्षनग प्लांट के आवेदन

प्रतापगढ़. शहर के रीको क्षेत्र में लम्बे समय से विकास नहीं हो रहा था। जिसके चलते जिले में उद्योग नहीं लग पा रहे थे और जिले का औद्योगिक विकास अवरुद्ध पड़ा था। लेकिन अब गत वर्ष से रीको विस्तार किया जा रहा है। रीको की ओर से यहां औद्योगिक भूखण्ड काट गए है। जिले में विभिन्न फसलों के उत्पादन को देखते हुए प्रोसेङ्क्षसग और क्लीङ्क्षनग प्लांट के उद्योग लगाने के लिए भूखंड लिए जा रहे है। अब तक यहां कृषि उद्योग आधारित लघु इकाई के लिए 15 भूखंड लिए गए है। ऐेसे में अब यहां विकास की संभावनाएं बढ़ गई है। इन उद्योगों के लगने से यहां किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं स्थानीय लोगों को रोजगारमिलेगा।

१८.४४ में से ५.८२ हैक्टेयर भूमि पर रीको एरिया विकसित

शहर के चित्तौडगढ़़ रोड स्थित बगवास में रीको क्षेत्र कई वर्षों है। बगवास में 18.44 हैक्टेयर भूमि पर रीको ने जमीन अवाप्त की थी। इसमें से 5.82 हैक्टेयर भूमि पर अब तक रीको एरिया विकसित किया था। जहां पर मसाला, दाल, पाउडर, टाइल्स, फर्शी, ट्रांसफॉर्मर, लहसुन, अजवाइन की कुल पांच लघु इकाइयां संचालित है।

जमीन के अभाव में नहीं हो पा रहा था विकास

जमीन के अभाव में यहां विकास भी नहीं हो रहा था। रीको ने दो वर्ष पहले अन्य औद्योगिक इकाइयां विकसित करने के लिए विस्तार की योजना बनाई। इसके लिए 12 हैक्टेयर भूमि की योजना बनाई थी। प्रतापगढ़ का रीको एरिया बांसवाड़ा रीको के क्षेत्र में आता है। बांसवाडा के रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने यहां क्षेत्र का विकास किया। प्लाङ्क्षनग के हिसाब से भूखण्ड काटे गए। इनकी नीलामी भी की जा रही है। अब तक यहां 15 भूखंड नीलामी किए गए है। इन पर कृषि आधारित प्रोसेसिंग और क्लीङ्क्षनग प्लांट लगाए जाएंगे।

यहां पुराने रीको क्षेत्र में काफी समस्या है। यहां कई वर्षों से सडक़ की समस्या थी। गत वर्ष ही यहां पर सडक़ बनाई गई है। लेकिन यह क्षतिग्रस्त हो गई है। यहां कई गड्ढे हो गए है। इसी प्रकार बिजली की भी समस्या है। बिजली कटौती कई बार होती है। यहां के दाल मिल संचालक शुभेंदु घीया ने बताया कि कई वर्षों से यहां क्षेत्र में समस्याएं काफी रही है। अब सडक़ बनी है। लेकिन यह भी क्षतिग्रस्त हो गई है। नए बने क्षेत्र में भी अभी काफी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की आस है।

हो रहा विस्तार, लगेंगे एग्रो बेस्ड प्लांट

प्रतापगढ़ रीको का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए दो वर्ष पहले 12 हैक्टेयर और जमीन की प्लाङ्क्षनग की गई। इसमें अब तक 15 भूखंड नीलाम हुए है। इनमें अधिकांश भूखंडों पर एग्रो बेस्ड प्लांट लगाए जाएंगे। जिले में फसलों के अच्छे उत्पादन को देखते हुए एग्रो बेस्ड प्लांट काफी कारगर होने की संभावना है। इससे रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। यहां अन्य सुविधाओं के लिए हम प्रयासरत है।

विक्रम ङ्क्षसह निमेश, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, बांसवाडा़

