One lakh 45 thousand got a grant of nine crores एक लाख 45 हजार को मिला नौ करोड़ का अनुदान

प्रतापगढ़ Published: June 20, 2022



प्रतापगढ़. महंगी बिजली से परेशान उपभोक्ताओं को जहां बड़ी राहत मिली है। वहीं अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ मिला है। सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसार जिले के एक लाख 45 हजार 308 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। इन उपभोक्ताओं को 9 करोड़ एक लाख 20 हजार रुपए का अनुदान मिला है। जो अप्रेल, मई और जून माह तक मिला है। ऐसे में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली के भारी-भरकम बिलों से राहत मिल रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना की शुरुआत अप्रेल माह से की गई थी। जिसमें अलग-अलग यूनिट के आधार पर अनुदान भी अलग-अगल है। इस प्रकार जिले में कुल 2 लाख 306 उपभोक्ताओं में से एक लाख 45 हजार 308 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। इन उपभोक्ताओं को गत तीन माह में 9 करोड़ एक लाख 20 हजार रुपए का अनुदान मिला है।

इस प्रकार मिलता है अनुदान

निगम अधिकारियों ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 50 यूनिट उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर पूर्ण सब्सिडी, 100 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली नि शुल्क दी जा रही है। इसके साथ-साथ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक तीन रुपए प्रति यूनिट का अनुदान एवं अगले 150 यूनिट तक के उपभोग पर सरकार की ओर से 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है।

जिले में यह है उपभोक्ताओं की स्थिति

उपखंड उपभोक्ता

अरनोद 14713

दलोट 21080

पीपलखूंट 27392

प्रतापगढ़(ग्रामीण) 35077

प्रतापगढ़(शहरी) 31302

छोटीसादड़ी (ग्रामीण) 20064

छोटीसादड़ी (शहरी) 16063

धरियावद 34615

कुल 200306

(आंकड़े विद्युत निगम के अनुसार)

बिजली बिलों में मिल रही है राहत

सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसार जिले में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिल रही है। जिले में कुल 2 लाख 306 उपभोक्ताओं में से एक लाख 45 हजार 308 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। इन उपभोक्ताओं को गत तीन माह में 9 करोड़ एक लाख 20 हजार रुपए का अनुदान मिला है।

एनएच मंसूरी, अधीक्षण अभियंता, अविविनिलि, प्रतापगढ़.

