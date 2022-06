One should always hold the saints, scriptures and mantras. संत, ग्रंथ और मंत्र को हमेशा पकडकऱ रखना चाहिए

One should always hold the saints, scriptures and mantras. संत, ग्रंथ और मंत्र को हमेशा पकडकऱ रखना चाहिए

प्रतापगढ़ Published: June 25, 2022 08:05:44 am



रामद्वारा में बही भक्ति की सरिता

प्रतापगढ़. यहां रामद्वारा में आयोजित धर्मसभा में संत दिव्येशराम ने कहा कि संत, ग्रंथ और मंत्र को हमेशा पकड$कर रखना चाहिए। वे यहां रामद्वारा में आयोजित संत रामदास की पुण्यतिथि के उपलक्ष में आयोजित सत्संग में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, वह इतना प्रभावशाली है कि हर कोई खींचा चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि राम नाम लेने से ना केवल आराम मिलता है, अपितु रोटी, कपड़ा, दाम के साथ-साथ जीव को रहने के लिए परमात्मा का परमधाम भी मिलता है। जो कि मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। गुरु के समान प्रेम इस जगत में कोई प्रदान नहीं कर सकता हैं। इसलिए परमात्मा ने भी अर्जुन को गुरु रुप में श्री कृष्ण अवतार के समय गीता का उपदेश प्रदान किया था। आज भी गीता का हमारे जीवन में प्रकाश के लिए नितांत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन नियम से स्वाध्याय करना चाहिए। सत्संग का अवसर मिलने पर उसे खोना नहीं चाहिए। संत रामजी राम मचलाना ने गाय की दूध की महत्ता बताते हुए कहा कि इससे शरीर में स्फूर्ति आती है और मन में संवेदना भी आती है। भगवान श्रीराम की महिमा से जनसमूह को परिचित करवाया। हमें संपूर्ण विश्वास राम नाम पर रखना चाहिए। वह हमारे कष्टों को दूर कर लेता है। जिनकी मस्ती ङ्क्षजदा है, उनकी हस्ती ङ्क्षजदा है, मस्ती अर्थात राम नाम की मस्ती। स्वाध्याय की मस्ती सत्संग की मस्ती जीवन में होना चाहिए। शाहपुरा के पीठाधीश्वर रामदयाल का चातुर्मास श्री वृंदावन धाम में होगा। प्रतापगढ़ के दिव्येशराम भी आचार्य के साथ श्री वृंदावन धाम में ही चातुर्मास करेंगे।

छोटीसादड़ी. शहर के लोगों का प्रमुख व प्रसिद्ध आस्था का केंद्र श्री चारभुजाजी मन्दिर में शुक्रवार को एकादशी पर्व पर पुजारी राजेश त्रिपाठी द्वारा चारभुजानाथ का विशेष श्रृंगार कर किया गया। इस मौके पर खाटू श्याम का रूप धारण कराया गया। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मनमोहक श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं चारभजा मन्दिर संघ के मंत्री शिव प्रसाद ङ्क्षखची ने बताया कि एकादशी पर्व पर मन्दिर प्रांगण में खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा।

प्रशिक्षण शिविर का समापन

अरनोद. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड की ओर से आयोजित अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। शिविर प्रभारी रमेशचन्द्र मीणा ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि उपखण्ड अधिकारी जितू कुलहरी थी। अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मुख्यायुक्त स्काउट कैलाशचन्द्र तेली ने की। विशिष्ट अतिथि रेखा शर्मा सीओ गाइड, लोकेश कुमार भट्ट प्रधानाचार्य, सरपंच संगीता राणा, भरत राणा, संजय कुमार मेहता जिला कोषाध्यक्ष रहे। उपखण्ड अधिकारी ने कहा कि रुचिपूर्वक किया गया कार्य ही सफलता का आधार होता है। डीईईओ कैलाशचन्द्र तेली ने कहा कि अरनोद ब्लॉक हर क्षेत्र में जिला में प्रथम पंक्ति में अपना स्थान रखता है। सीओ गाइड रेखा शर्मा ने कहा स्काउट गाइड अभावों में अपना लक्ष्य प्राप्त करना जानता है। यहां पर कम सुविधाओं में भी बहुत कुछ सीखा है। अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में सिखाये गए कौशलों में सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेंहदी, पेंङ्क्षटग, इंग्लिश स्पोकन, साज-सज्जा में प्रशिक्षणार्थी भाग लिया। सीख कर बनाई पेंङ्क्षटग, मेंहदी, सिलाई कर बनाएं गई वस्तुओं का प्रदर्शन भी किया गया। बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर शिविर संचालक दल सत्यनारायण खटीक, राधेश्याम मीणा, प्रेमलता मीणा, देवीलाल मीणा, ओंकारलाल मीणा, मेन्सी कुमावत, ममता प्रजापत, ममता सेन, प्राची सेन, नंदिनी सरसिया, कशीश जैन, नवीन महंत उपस्थित रहे। स्वागत उद्बोधन सह शिविर प्रभारी मानङ्क्षसह देवड़ा व शिविर प्रतिवेदन व आभार शिविर प्रभारी रमेशचन्द्र मीणा द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिविर सह प्रभारी सोनिया नाई ने किया।

One should always hold the saints, scriptures and mantras. संत, ग्रंथ और मंत्र को हमेशा पकडकऱ रखना चाहिए

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें