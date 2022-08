शिक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध का विरोध



छोटीसादड़ी. राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा के नेतृत्व में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध के विरोध किया गया। इसके तहत उपखण्ड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा को स्वरूप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग सहित समस्त विभागों में स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटा हुआ है। इससे पूर्व गत वर्षों में भी अध्यापक संवर्ग से स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। परंतु यह कार्यवाही छलावा ही साबित हुई। वर्ष 2022 में स्थानांतरण से प्रतिबंध हटने पर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अध्यापक संवर्ग तृतीय वेतन श्रृंखला को अपने गृह क्षेत्र में स्थानांतरण की आस जगी थी। परंतु शिक्षा मंत्री ने चरणबद्ध तरीके से पहले अंतर जिला तत्पश्चात जिला और अंतत: नीति की ओट लेकर स्थानांतरण से मना कर दिया। उपशाखा अध्यक्ष प्रहलादकुमार सुथार ने बताया कि शिक्षकों में आक्रोश है। सभी शिक्षकों ने सरकार से तबादले करने की मांग की है। इस अवसर पर जिला महासमिति सदस्य रमन गहलोत, सत्येंद्रपालङ्क्षसह, उपशाखा मंत्री अरुणङ्क्षसह, कोषाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश मीणा, ललित पाटीदार, भूपेंद्रङ्क्षसह, सीताराम मेनारिया, सुनीला सहित कई शिक्षक मौजूद थे ।

अरनोद. उपशाखा की ओर से अध्यक्ष शंकर लाल मीणा के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन दिया। प्रदेश आमंत्रित सदस्य हीरालाल कटारा ने बताया कि सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से स्थानांतरण के आवेदन ले लिए हैं। स्थानांतरण पर बैन लगा दिया है। जो कि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार है। जबकि प्रधानाचार्य और प्राध्यापक के स्थानांतरण हो रहे हैं। उपशाखा मंत्री प्रकाश मीणा ने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक 12 साल से स्थानांतरण के लिए तरस रहे हैं। पूर्व में शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन और इस बार विधायकों की डिजायर भी करवा कर आवेदन भेजे हैं। लेकिन सरकार ने स्थानांतरण पर बैन लगाया है। इसे तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। इस अवसर उप शाखा कोषाध्यक्ष शांतिलाल मीणा, रङ्क्षवद्र कुमार दवे, देवीलाल मीणा, तंवरङ्क्षसह, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र गुप्ता, संजय कुमावत, घनश्याम शर्मा, कुलदीप पाराशर सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।

प्रतापगढ़. आजादी के 75 वें वर्ष के अवसर पर देशव्यापी घर-घर तिरंगा अभियान के तहत यहां तिरंगे वितरित किए गए। क्षेत्र की पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों को तिरंगे वितरित किए। जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक पहुंचाया जाएगा। पंचायत प्रभारियो को तिरंगा प्रदान करने के अवसर पर कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी जितेन्द्र शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीणा, आशीष शर्मा, बंशीलाल मीणा, प्रकाश चौधरी, मनोहरलाल टेलर, कचरू, पूनम एवं रानू आदि मौजूद थे।

