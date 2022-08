पर्यूषण महापर्व शुरू, मंदिरों में हो रही आराधना

Paryushan Mahaparva begins, worship is being done in temples

प्रतापगढ़ Published: August 25, 2022 09:07:11 am



प्रतापगढ़. शहर समेत जिलेभर में जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक श्रीसंघ एवं श्री जैन श्वेतांबर स्थानकवासी श्री संघ के आठ दिवसीय पर्यूषण महापर्व बुधवार से शुरू हो गए है। इसके तहत मंदिरों में आराधना का दौर भी शुरू हो गया है। मंदिरों में प्रतिमाओं की अंगरचना की जा रही है। इसके साथ ही मंदिरों में धर्मसभा भी होगी। जो आठ दिनों पर जारी रहेंगे। शहर के गोरजी गली स्थित दादा गुरु मन्दिर में खुशिनिधि मसा आदि ठाना की पावन निश्रा में प्रवचन में पांच कर्तव्यों के बारें में बताया गया। यहां शहर के श्रावकों ने भाग लिया। यहां गुरुवार प्रात: 9.20 मिनट पर प्रवचन शुरू होंगे।

धमोतर. बुधवार से धमोतर में पर्युषण पर्व शुरू हो गया है। प्रथम पूजा रतनबाई सुजानमल की ओर से अष्टक प्रकाशी पूजा पढ़ाई गई। उसके बाद आरती की गई। आरती के बाद प्रभावना बांटी गई। जिसमें धमोतर के जैन समाज के लोग उपस्थित रहे।

धरियावद. आठ दिवसीय पर्यूषण महापर्व के प्रथम दिन विविध धार्मिक आयोजन हुए। नगर के निचला बाजार स्थित जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ के शीतलनाथ मंदिर में सुबह मूलनायक, शीतलनाथ की प्रतिमा पर अंग रचना, जिनेंद्र देव प्रतिमा पूजन आरती इत्यादि आयोजन हुए। समाज के प्रताप मेहता के अनुसार प्रवचन माला के दौरान स्वाध्याय भी किए गए। नगर के महावीर आराधना भवन में जैन श्वेतांबर स्थानकवासी श्री संघ के आलेख मुनि के सानिध्य में निर्देशन में 24 घंटे के 8 दिवस तक चलने वाले अखंड णमोकार महामंत्र जाप की शुरुआत हुई।

समानता दिवस कल

प्रतापगढ़ जिले में जिला एवं उपखण्ड व ब्लॉक स्तर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के तहत महिला सशक्तिकरण तथा महिला समानता के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देष्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि कार्यक्रमों में महिला जनप्रतिनिधियों एवं अन्य सफल महिलाओं को सफल करते हुए रैली का आयोजन के पश्चात महिला प्रोत्साहन को लेकर जिला स्तर पर लघु फिल्म का प्रदर्शन, सफलता की कहानी महिलाओं की जुबानी, सफल व अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित समारोह में इन्द्रा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना व राजीविका स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण एवं समारोह में उड़ान योजना के तहत सेनेटरी पेड वितरण, बीबीबीपी ट्रेक सूट वितरण, स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित नवीन उत्पादों का विमोचन, समूह सदस्यों के नवीन सरस बूथ/शॉप एजेन्सी व दुग्ध संग्रहण केन्द्र के शुभारंभ की स्वीकृति व सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसी तरह से उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तर पर सफलता की कहानी महिलाओं की जुबानी, सफल व अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित, समूहों के लिए निर्माण शेड/वर्कशेड की घोषणा, शुभ धनलक्ष्मी केन्द्रों के भवन राजीविका के स्वयं सहायता समूह सदस्यों को केन्टीन संचालन के लिए एवं कार्यालय के उद्ेष्य से आवंटन एवं राजीविका दीदी केन्टीन का शुभारंभ होगा। जिला कलक्टर ने समारोह को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां भी कर आदेशजारी कर दिए गए है। पढ़ना जारी रखे

