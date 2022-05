patrika Impact: Immediate sonography of patients with emergency पत्रिका इम्पेक्ट: इमरेंजसी वाले मरीजों की तत्काल हो सोनोग्राफी

अन्य मरीजों की सोनाग्राफी एक सप्ताह में ही की जाए

पीएमओ ने ली चिकित्साकर्मियों की बैठक

पत्रिका में समाचार प्रकाशन के बाद मची खलबली

जिला चिकित्सालय प्रशासन हुआ सतर्क

प्रतापगढ़. यहां जिला चिकित्सालय में दो एक्सरे मशीन होने के बावजूद भी मरीजों को तीन सप्ताह बाद की तारीख देने और कई मरीजों को बाहर से सोनोग्राफी कराने के संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। इसे लेकर सोनोग्राफी के लिए लगाए गए चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों की सोमवार सुबह बैठक ली। जिसमें मरीजों को हो परेशानी और समय पर सोनोग्राफी नहीं करने पर नाराजगी जताई। साथ ही सभी को पाबंद किया गया कि इमरजेंसी वाले मरीजों की तत्काल ही सोनोग्राफी की जाए। जबकि अन्य मरीजों को एक सप्ताह से अधिक तारीख नहीं दी जाए।

गौरतलब है कि मरीजों की समस्या को देखते हुए राजस्थान पत्रिका की ओर से इसे प्रमुखता स उठाया गया था। इसके लिए यहां स्टींग भी किया गया था। जिसमें दो सोनाग्राफी होते हुए भी एक सोनोग्राफी अधिकांश समय बंद रहती है। जबकि एक सोनाग्राफी पर अधिक मरीज पहुंच रहे थे। जिससे यहां करीब तीन सप्ताह बाद का समय दिया जा रहा था। इसे लेकर राजस्थान पत्रिका में २९ मई को बीमारी की जांच व उपचार अभी जरूरी, सोनाग्राफी की तारीख दे रहे तीन सप्ताह बाद शीर्षक से समाचार का प्रकाशन किया था। इसके बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया। इसे लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओपी दायमा ने सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण किया। यहां वस्तुथिति की जानकारी ली। जिसमें पाया गया कि यहां मरीजों को तीन सप्ताह बाद की तारीख दी जा रही है। इसे देखते हुए संबंधित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ की बैठक ली। जिसमें नाराजगी जताई। सभी को कहा गया कि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सोनोग्राफी के लिए किसी भी मरीज को बाहर नहीं भेजा जाए। इमरजेंसी वाले मरीजों की सोनोग्राफी तत्काल ही की जाए। जबकि अन्य मरीजों की सोनोग्राफी भी एक सप्ताह में ही की जाए। इसके साथ ही यहां चिकित्साकर्मियों की बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार की कोई भी योजना में कोताही नहीं बरती जाए।

