रोपे 6 लाख बीज, लगाएंगे साढ़े सात लाख पौधे



Planted 6 lakh seeds, will plant seven and a half lakh saplings

प्रतापगढ़ Published: July 14, 2022 08:06:48 am



प्रतापगढ़. जिले में इस वर्ष से जंगल में पौधरोपण के साथ ही बीजारोपण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में वन विभाग की ओर से पौधरोपण और बीजारोपण भी बढ़ा दिया गया है।

जिले में इस वर्ष जंगल में साढ़े सात लाख पौधे लगाए जा रहे है। जबकि 6 लाख बीजारोपण किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में गत वर्षों से हरियाली को लेकर ङ्क्षचता बढ़ती जा रही है। ऐसे में वन विभाग की ओर से प्रति वर्ष पौधरोपण किया जाता है। वहीं बीजारोपण भी किया जाता है। लेकिन इस वर्ष से मानसून से पहले ही वन विभाग की ओर से बीजारोपण शुरू किया गया हैै। वहीं नर्सरियों में भी स्थानीय प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए है। जो अब बारिश होने के साथ ही जंगल में लगाए जा रहे है। ऐसे में इस वर्ष विभाग की ओर से नर्सरियों में सात लाख 60 हजार पौधे तैयार किए गए है। जो जंगल में लगाए जा रहे है। वहीं इस वर्ष 5 लाख 97 हजार बीज तैयार किए गए थे। इनका बीजारोपण जंगल में किया जा रहा है।

जिले के वनमंडल में यह है स्थिति

रेंज पौधरोपण बीजारोपण

छोटीसादड़ी 165000 107500

देवगढ़ 120000 90000

धरियावद 120000 120000

पीपलखूंट 110760 92760

प्रतापगढ़ 155000 110000

बांसी 90000 77500

कुल 760760 597760

(आंकड़े वन विभाग के अनुसार)25 हैक्टेयर में लगाएंगे 10 हजार पौधे

करजू. क्षेत्र के वनपाल नाका साटोला के हरिपुरा ग्राम पंचायत में वन सुरक्षा समिति राजपुरा की ओर से वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। यहां कुल 25 हैक्टेयर में 10 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरिपुरा में वन खण्ड सन्तोषपुरिया में लगी ग्राम भूमि में से 25 हैक्टेयर में सघन पौधरोपण कार्य किया जा रहा है। जहां पर 10 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां ग्रामीणों के प्रयास से हरियाली बढ़ाई जा रही है। वनप्रेमी रामरतन रेगर ने बताया कि वनपाल नाका साटोला के वनपाल श्यामङ्क्षसह, हरिपुरा सरपंच मदनलाल मीणा सहित ग्रामवासियों के सहयोग से पौधरोपण कार्य किया गया।

किया जा रहा बीजारोपण व पौधरोपण

&जंगल में इस बार वन विभाग की ओर से बीजारोपण का कार्य किया जा रहा है। इस बार मानसून से पहले ही बीज रोपना शुरू कर दिया गया था। जिससे अंतिम समय तक पौधों को पानी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही अब पौधरोपण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए जंगल में कर्मचारियों और वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से पौधे लगाए जा रहे है।

सुनील कुमार, उपवन संरक्षक, प्रतापगढ़

