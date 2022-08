शिक्षक के स्थानांतरण का विरोध, मंदसौर रोड पर लगाया जाम



Protest against transfer of teacher, jam on Mandsaur road

प्रतापगढ़ Updated: August 30, 2022 10:56:33 am



असावता. हथुनिया विद्यालय में हाल ही में हुए शिक्षक के स्थानांतरण का विरोध विद्यार्थियों ने किया। विद्यार्थियों ने सोमवार को पुलिस चौकी के सामने मंदसौर-प्रतापगढ़ चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची थाना प्रभारी मधुकुंवर ने समझाइश कर जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर मामले का शांत कराया। यहां उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभी सात शिक्षक ही कार्यरत है। स्कूल में एक शिक्षक के स्थानांतरण की बात सुनकर सोमवार को छात्रों ने हंगामा कर दिया। कई विद्यार्थी मंदसौर-प्रतापगढ़ रोड पर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं उन्होंने 30 मिनट तक रोड भी बंद कर दिया। सूचना मिलने पर हथुनिया थाना अधिकारी मधुकुंवर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। थाना अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया। जिसके बाद बच्चों का गुस्सा शांत हुआ। हाल ही में यहां के अध्यापक प्रेम पारा का स्थानांतरण जिले के गादोला में हुआ है। छात्रा नंदनी माली ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों के पद खाली हैं। स्कूल में सिर्फ 7 ही अध्यापक ही है। ऐसे में एक और अध्यापक कम होने से पढ़ाई बाधित हो जाएगी। इस दौरान नंदनी माली, अवनी सुतार, नागेश प्रजापत, रिजवान खान, शेर आजम खान, अर्जुन माली, करणङ्क्षसह समेत कई छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।



पशु चिकित्सालयों की हालत विकट

करजू. वायरस जनित बीमारी लंपी के इस विकट दौर में राज्य सरकार की बेपरवाही ने एक पशु चिकित्सक को चतुर्थ श्रेणी कर्मी बना दिया है। स्थिति यह है कि गोवंश की देखभाल में लगे चिकित्स्कों को ना तो दवाई उपलब्ध करा पा रही है और ना ही स्टाफ। इस वजह से स्थिति विकट होने लगी है। हालात का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि चिकित्सालय में सफाई से लेकर टीकाकरण व दवाओं को वितरित करने का कार्य एक चिकित्सक को करना पड़ता है। कई बार अन्य गांव में बीमार पशुओं को देखभाल के लिए जाने के दौरान तैनात एक मात्र चिकित्सक को इस पशु चिकित्सालय में ताला लगा कर जाना पड़ता है। इसकी वजह से ग्रामीणों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

मामला छोटी सादड़ी के उपखंड ग्राम पंचायत का है विडंबना पूर्ण बात यह है कि इसकी जानकारी जिले की मुखिया को बखूबी है फिर भी पशु चिकित्सालय में स्टाफ मुहैया कराए जाने के लिए कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाए जाने से गोवंश पर और ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है।

राज्य सरकार पशुपालन को मजबूत करने के लिए दुनियाभर के जतन कर रही हैं। लेकिन प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टर को चतुर्थ श्रेणी का काम भी करना पड़ रहा हैं।

यहां पर एक महिला डॉक्टर हैं जिसके पास नहीं कम्पाउंड हैं ओर ना ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसी स्थिति में एक महिला डॉक्टर को ही झाड़ू से लेकर सारें काम करने पड़ते हैं। करजू ग्राम पंचायत मे एक हूराबा गौशाला भी हैं। लम्पी महामारी भी चल रही हैं। गौशाला मे टीकाकरण भी महिला डॉक्टर को ही करना पड़ता हैं।

शिक्षक के स्थानांतरण का विरोध, मंदसौर रोड पर लगाया जाम

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें