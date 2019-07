राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम, प्रतापगढ़ में तेज हवा के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर

राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम, प्रतापगढ़ में तेज हवा के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर

प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर समेत जिलेभर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद किसानों के चहरे खिल उठे है वहीं आमजन को भी गर्मी से राहत मिली है। बारिश से मौसम में ठंडक घुलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।