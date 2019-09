राजस्थान : मौसम ने फिर ली करवट, रुक-रुककर चल रहा है बारिश का दौर, किसानों की बढ़ी चिंता

राजस्थान : मौसम ने फिर ली करवट, रुक-रुककर चल रहा है बारिश का दौर, किसानों की बढ़ी चिंता

Rain In Rajasthan Pratapgarh : Latest news and update on Rain : राजस्थान में Monsoon 2019 जाते-जाते भी मेहरबान है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शनिवार से ही बारिश ( Current Rain in Rajasthan ) का दौर जारी है। राज्य के Pratapgarh में भी रविवार सुबह से ही हल्की बारिश का हो रही है। वहीं, अतिवृष्टि के चलते Farmers का हाल बेहाल हो चला है।