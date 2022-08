जीवन की हर समस्या का समाधान है धर्म शास्त्र



प्रतापगढ़ Updated: August 04, 2022



प्रतापगढ़. रामस्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ में चल रहे परंपरागत चातुर्मास के अंतर्गत संत शंभुराम का 57 वां दीक्षा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

इसी क्रम में एक दिवसीय श्री अखंड रामायण पाठ रामद्वारा में किया जाएगा। संध्या के समय संध्या आरती सामूहिक की जाएगी। भक्तमाल ग्रंथ पर प्रवचन देते हुए संत ने कहा कि धर्म शास्त्र हर समस्या का समाधान है। धन चाहिए तो धर्म करो और मुक्ति चाहिए तो सत्संग। किसी की भी परीक्षा लेना व परीक्षा देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जिसकी बुद्धि जड़ है उसमें चेतना कभी नहीं आएगी। नकल में भी अकल की जरूरत होती है।।

आज घर-घर में सत्संग चल रहा है किसी को निभाना बुरा नहीं है परंतु किसी पर अधिकार जताना गलत है। संत कोई भी कार्य अनासक्ति भाव से करते हैं व व्यक्ति सांसारिक कार्यों को आसक्ती भाव से करते हैं। उदाहरण देते हुए संत ने कहा कि जिस प्रकार से हम भोजन करने के बाद पत्तल से कोई प्रेम नहीं रखते हैं उसी प्रकार संसार में रहकर अनासक्ति भाव से ही सब कार्य करने चाहिए। हितेश राजसोनी ने बताया कि कथा के बाद व्यासपीठ की पूजा, आरती एवं प्रसाद वितरण के लाभार्थी लीला देवी कुमावत, महेश अखिलेश, पावन कुमावत परिवार प्रतापगढ़ रहे। रामद्वारा में बाहर से पधारे हुए भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मंच संचालन रामद्वारा ट्रस्ट की सचिव रतन वर्मा ने किया और बताया कि रामद्वारा में भव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह 15 अगस्त से आयोजित होने जा रही है। रामद्वारा ट्रस्ट की ओर से सभी भक्तों से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए आग्रह किया गया। धर्म सभा में उपस्थित सभी सनातन धर्मावलंबियों को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर-घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया।

सालमगढ़. निकटवर्ती ग्राम नागदी में 9 दिवसीय शिवपुराण कथा का आयोजन दिया का रहा है। कथावाचक पंडित घनश्याम शास्त्री नयाखेड़ा वाले के मुखरविन्द से किया जा रहा है। कथा का आयोजन एक अगस्त से शुरू हुआ। कथा में कथावाचक शास्त्री ने शिव परिवार और उनके वाहनों और एक-दूसरे के बीच सामंजस्य का विस्तार से वर्णन किया। जिसमें बताया कि शिव परिवार के वाहन एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी किस प्रकार सामान्य से रहते हैं। मनुष्य सब समान होकर भी आपस में द्वेष रखते हैं।

छोटीसादडी. नगर के प्रमुख श्री चारभुजा मंदिर में 16 दिवसीय झूलोत्सव पर्व के तहत मंदिर में रोजाना आयोजन हो रहे है। भगवान श्री कृष्ण, सीता-राम, गणेश, राधा-कृष्ण, चारभुजा रूप आदि की सजीव एवं यंत्र चलित झांकियां मंदिर में सजाई जा रही है। श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को झुले में विराजित कर भक्तों द्वारा विभिन्न प्रकार से मनुहार की जा रही है। श्री चारभुजाजी मन्दिर संघ की ओर से रविवार से शुरू हुआ। झुला महोत्सव 16 दिन तक चलेगा। इसके तहत मंदिर परिसर एवं भवन को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। रोजाना शाम को पुजारी राजेश त्रिपाठी द्वारा अलग-अलग रूपों की झांकियां मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों का मन मोह रही है। राम चरितमानस मण्डल द्वारा पाठ तो नगर की भजन मण्डलियों द्वारा भजन-कीर्तन किए जा रहे है। पढ़ना जारी रखे

