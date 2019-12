बच्चों से भरी स्कूल बस बेकाबू होकर पलटी, 16 घायल, मौके पर मची चीख पुकार

एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहां बच्चों से भरी एक मिनी बस पलट गई। बस पलटने ( School Bus Accident In Pratapgarh ) से उसमें सवार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। ( road accident in pratapgarh ) जानकारी अनुसार छोटीसादड़ी में एक स्कूल की मिनी बस बच्चों को लेने निर्धारित समय पर हरिपुरा गांव पहुंची थी। ( school bus accident in rajasthan )