The judge visited the com-न्यायाधीश ने सम्प्रेषण गृह का किया दौरा

प्रतापगढ़. बाल सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह लुहारिया का शुक्रवार को प्राधिकरण सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिव प्रसाद तम्बोली ने निरीक्षण किया।

प्रतापगढ़ Published: January 08, 2022 08:21:25 am

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यहां बाल सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह लुहारिया का शुक्रवार को प्राधिकरण सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिव प्रसाद तम्बोली ने निरीक्षण किया। सम्प्रेषण गृह में विधि से संघर्षरत (बाल अपचारी) पांच बालक मिले। जिनमें से एक बालक क्वारंटीन पाया गया। उन्होंने बाल अपचारियों को अपराध से दूर रहने और समाज से जुडऩे के लिए प्रेरित किया गया।

जबकि उपेक्षित कुल 10 बालक में से 9 बालक स्कूल जाना बताए गए। एक बालक अनिल गृह में पाया गया। निराश्रित बच्चों के संबंध में प्राधिकरण सचिव ने उपस्थित स्टाफ को निर्देश दिए गए कि बच्चों को अपने परिवार या निकटस्थ रिश्तेदार के परिवार में स्थापित करवाया जा सके, इसके लिए बाल कल्याण समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से बच्चों के रिश्तेदारों को बुलाकर काउंसलिंग कराई जाए। आवश्यक हो तो इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग भी लिया जाए। बाल अपचारियों को अपराध से दूर रहने और समाज से जुडऩे के लिए प्रेरित किया गया। शिशु गृह में कोई बच्चा वर्तमान में नहीं है। सम्प्रेषण गृह, किशोर गृह व शिशु गृह में बच्चों के रहने, खाने-पीने, आदि के आदि सुविधाओं का जायजा लिया तथा साफ -सफाई व्यवस्था देखी गई।

विद्यालयों में सरस्वती की तस्वीर भेंट करने का चलाया अभियान

--- जिले के 101 विद्यालयों में तस्वीर वितरण अभियान शुरू

करजू/बम्बोरी. निकटवर्ती साटोला निवासी बलवन्तसिंह की स्मृति में उनके पुत्र भूपेंद्रसिंह कृष्णावत ने विद्यालयों और सरकारी संस्थाओं में सरस्वती की १०१ तस्वीर भेंट करने का अभियान शुरू किया गया है। अभियान की शुरूआत भगवती कॉलेज बड़ीसादड़ी के तत्वाधान में करजू स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू किया। भगवती कॉलेज के पुस्तकालय प्रभारी आशीष जणवा ने बताया कि स्व. बलवंतसिंह की स्मृति में अभियान के तहत छोटीसादड़ी व बड़ीसादड़ी तहसील के राजकीय विद्यालय में सरस्वती माता की वितरण किए जाएंगे। अभियान के दौरान बंबोरी, जलोदा, करजू व बिनोता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्या की देवी मां सरस्वती की तस्वीर भेंट की जा रही है। इस अवसर पर आशीष जणवा, पंकज सालवी, लोकेश जणवा, ममता जणवा, कृष्णा योगी ने सहयोग किया।

प्रतापगढ़ मंडी भाव

प्रतापगढ़. यहां कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को विभिन्न जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 1930 से 2040, मक्का 1630 से 1840, चना 3970 से 4545, मसूर 5400 से 6671, सोयाबीन 5350 से 6600, सरसों 6330 से 6575, अलसी 8400 से 8550, मैथी 4300 से 6350, अजवाईन 10400 से 15351, लहसुन 1900 से 2400, प्याज 500 से 1660, तुवर 5251 से 5900 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

The judge visited the com-न्यायाधीश ने सम्प्रेषण गृह का किया दौरा

