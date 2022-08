छात्रावास में नहीं मिले अधीक्षिका, कोच और चौकीदार

Superintendent, coach and watchman not found in hostel

प्रतापगढ़ Published: August 25, 2022 08:52:12 am



कुलथाना छात्रावासों का किया औचक निरीक्षण प्रतापगढ़. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवप्रकाश तंबोली ने बुधवार को कुलथाना में रानी देवली मीणा जनजाति बालिका छात्रावास एवं बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान बालिका छात्रावास पर निरीक्षण मे अधीक्षिका, चौकीदार एवं कोच अनुपस्थित थीं। बच्चियां ही पाईं गई। जबकि मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। जिसे छात्राओं ने स्वयं चाबी लाकर खोला। तत्काल छात्रावास अधीक्षिका से मोबाइल पर बात कर बुलाया गया। इसके बाद भी वह करीब आधा घण्टे के बाद उपस्थित हुईं। कोच के बारे में पूछने पर छात्राओं ने बताया कि वह सुबह आई और 12 बजे वापस चली गईं। अधीक्षिका ने भी बताया कि कोच यहां ठहरती नहीं है और पढ़ाती भी नहीं है।

इधर छात्राओं ने बताया कि उन्हें ड्रेस, मौजे व बेग भी नहीं मिले। छात्रावास में कक्षा 6 से 12 तक की कुल 55 छात्राएं उपस्थित पाई गईं। उक्त अनियमितताओं को प्राधिकरण सचिव ने गम्भीरता से लिया। इस संबंध में टीएडी उच्चाधिकारी को लिखा गया। इसके बाद स्थित रानी देवली मीणा बालक आश्रम छात्रावास का निरीक्षण किया गया। जहां पहुंचने पर छात्रावास का मेन गेट खुला पाया और कईं छात्र बाहर बैठे मिले। चौकीदार एवं छात्रावास अधीक्षक अन्दर मौजूद मिले। प्राधिकरण सचिव ने चौकीदार को गेट पर ही रहने तथा अकारण बच्चों को गेट से बाहर नहीं जाने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही अधीक्षक को बालकों को अनुशासित रखने और छात्रावास के नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिए। दोनों ही छात्रावासों में बच्चों के रहने, खाने-पीने एवं साफ- सफाई सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया गया।

दी विधिक जागरुकता की जानकारी

यहां छात्रावासों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां प्राधिकरण सचिव ने विभिन्न विधिक जानकारियां दी। बाल विवाह निषेध कानून, मृत्यु भोज निषेध कानून, डाकन प्रथा के संबंध में कानून, राईट टू सिविल एक्ट आदि के बारे में बताया गया। स्थाई लोक अदालत में के बारे में भी बताया गया। छात्रावास में उपस्थित स्टाफ को अपने छात्रावास परिसर में अधिकाधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित किया गया।

बाल मित्र जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

धोलापानी. यहां राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं गायत्री सेवा संस्थान के सयुंक्त तत्वावधान में बाल मित्र ग्राम पंचायत बनाने के लिए पंचायत मुख्यालय पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

जिसमे गायत्री सेवा संस्थान टीम के सदस्य चंद्रशेखर मेघवाल ने बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी एवं बाल अधिकारों एवं जेजे एक्ट पोक्सो एक्ट आदि की जानकारी दी। बंशीलाल मीणा ने कहा कि पंचायत में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन कर प्रति माह बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित होती है।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के सदस्य व समुदाय के सदस्य, सूरजमल मीणा, रोजगार सहायक, परसराम व्यास, पंचायत सहायक अम्बालाल, रमेशचंद्र टांक, रमेश मीणा, श्यामलाल मीणा, हेमंत मेघवाल, आदेश मेघवाल आदि उपस्थित थे। पढ़ना जारी रखे

